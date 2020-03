Sjakkstjerne mistet konen

Den australske sjakkspilleren Arianne Caoili er død, 33 år gammel.

Levon Aronians kone er død. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Caoili var gift med den armenske sjakkstjernen Levon Aronian. Hun var selv sjakkspiller på svært høyt nivå.

Caoili vant Oseania-mesterskapet i sjakk i 2009, og deltok i totalt syv sjakk-OL.

– Jeg har ingen ord for å uttrykke sorgen over min kone Ariannes død. Hun var intelligent, hardtarbeidende og en glad person som har levd et fantastisk liv. Jeg elsker deg skatt, sov godt, skriver Levon Aronian på Twitter mandag kveld.

Bilulykke

Lørdag 14. mars kom Caoili alvorlig til skade i en bilulykke i Jerevan, og hun har siden vært under intensiv behandling på et sykehus i Armenias hovedstad, ifølge Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

Aronian og Caoili ble sammen i 2008, og giftet seg i 2017. Siden 2013 har ekteparet bodd i Armenia.

Carlsen: – Jeg finner ikke ord

Mandag kveld strømmet kondolansene inn til Aronian og Caoilis nærmeste.

– Våre dypeste kondolanser til Levon Aronian. Ord kan ikke beskrive vårt sjokk og vår sorg. Vi sender all styrke i verden til Levon, familien og venner, skriver FIDE.

– Jeg finner ikke ord. Dette var trist å høre, skriver Magnus Carlsen på Twitter.

Aronian er for øyeblikket rangert som verdens 6. beste sjakkspiller.