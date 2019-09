Ricksen er død etter ALS-sykdom

Den tidligere fotballstjernen Fernando Ricksen er død i en alder av 43 år. Han ble rammet av sykdommen ALS for noen år siden.

Fernando Ricksen er død. Her i 2008, mens han spilte for Zenit St. Petersburg. Paul Thomas / AP

Forsvarsspilleren Ricksen spilte blant andre for skotske Rangers og Zenit St. Petersburg. I tillegg til for klubber i hjemlandet Nederland. Han hadde også tolv A-landskamper for Nederland.

– Alle i Rangers tenker i dag på hans kone Veronika, datter Isabella, hans venner og familie, lyder det på Rangers' hjemmeside.

ALS – Amyotrofisk lateral sklerose – er en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene, blir ødelagt. ALS rammer rundt 150 mennesker i Norge årlig.

Nederlenderen startet karrieren i Fortuna Sittard. Derfra gikk Ricksen til AZ, før han i år 2000 sluttet seg til Rangers. Han ble i sin siste sesong i den skotske storklubben lånt ut til Zenit St. Petersburg, hvor han året etter flyttet permanent. Han la opp i 2013, etter å ha avsluttet karrieren i moderklubben Fortuna Sittard.

– Kriger, hvil i fred! skriver den nederlandske klubben på Twitter.

Også Zenit kommer med sine kondolanser på Twitter.

– Han kjempet tappert mot sykdommen helt til slutten, og vi tenker alle på ham og hans familie i denne vanskelige tiden, skriver de.

