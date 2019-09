«Brann Stadion minner om Den norske kirke. Benkeradene tømmes sakte, men sikkert.»

BLOGG: Folk har sluttet å tro, skriver Doddo.

ENGASJERER IKKE: Branns resultater i år er ikke det verste, skriver Doddo. Det er spillet. Paul S. Amundsen

Doddo

Det går ikke akkurat på skinner for Brann om dagen. De hopper fra det ene skuffende resultatet til det andre. De som fortsatt orker å følge med på,+ blir surere og surere, men de som har gitt opp rister lett på hodet og priser seg lykkelig over at de har frosset ned alle følelser for Brann. De kommer ikke tilbake til Kniksens plass med det første.

Stadion minner om Den norske kirke. Radene tømmes sakte, men sikkert. Kun de standhaftige sitter igjen.

Det hjelper ikke at øvrigheten lokker med himmelrike og truer med helvete. Folk har sluttet å tro. Brann må ikke glemme at de opererer i underholdningsbransjen. For en voksen person koster det mellom 210 og 410 kroner å se Brann spille (ifølge brann.no). Da forventer man å få en positiv opplevelse igjen.

MÅLLØSE: Gilbert Koomson og Brann lyktes ikke å overliste Haugesunds keeper på lørdag. 11 mål er det blitt på Stadion i serien hittil i år. Ørjan Deisz

Det er ikke resultatene som er det verste. Det er spillet. Det minner fint lite om det som brasilianerne kaller «O jogo bonito» – det vakre spillet. Branns spill ligger i den motsatte enden av skalaen.

Spillet er omstendelig. Det går sakte og upresist. Få mann er på løp og få kommer inn i boksen. «O jogo feio», det stygge spillet, ville en brasilianer kalt det.

Fotballsupportere generelt og Brann-supportere spesielt, er en utålmodig rase. De vil ikke vente til neste år, eller året etter det, eller året etter det igjen før de ser konturene av noe bra.

De vil se det nå.

Derfor bør det ikke overraske noen, og aller minst ledelsen i Brann, at Lars Arne Nilsens posisjon i klubben er oppe til debatt. Det er slik fotballverdenen er skrudd sammen.

Men bør klubben sparke Lars Arne Nilsen?

Generelt i livet prøver jeg å unngå svart og hvitt-tenkning. Vanligvis er det nyanser og gråtoner, ulike perspektiver og versjoner.

Ikke minst er det viktig å se på det historiske. Det gjelder også i spørsmålet om Lars Arne Nilsen bør fortsette som Branns trener. LAN har hatt en nesten kontinuerlig fremgang siden han overtok.

Årets sesong er den første der han virkelige møter motgang. Jeg syns det er rimelig at han får en sjanse til å rette opp det som ikke fungerer.

Det må for øvrig tas med i betraktning at årets motgang ikke kan sammenliknes med det Brann opplevde under Rikard Norling.

Da rykket Brann ned. I skrivende stund ligger de på 6./7.-plass.

Noen endringer må imidlertid Brann gjøre. Supportere er i ferd med å miste tålmodigheten. De orker ikke mer av den blodfattige fotballen som Brann leverer denne høsten. Jeg håper og tror at Brann og Nilsen tar kritikken på alvor, at hele organisasjonen forstår at Brann verken er Lars Arne Nilsen eller Rune Soltvedts klubb, det er heller ikke Eivind Lunde eller Vibeke Johannesens klubb.

Brann tilhører byen. Da gjelder det å lytte når innbyggerne roper ut i fortvilelse.