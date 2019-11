Liverpool fikk kjempeluke tross nervepirrende sluttminutter

Liverpool økte forspranget til Manchester City til 11 poeng.

Liverpools midtstopper Virgil van Dijk hoppet høyest da Liverpool tok tre nye poeng hjemme mot Brighton lørdag.

NTB

Liverpool – Brighton 2–1

Liverpool fikk en hjelpende hånd fra sin tidligere elev Jonjo Shelvey tidligere på dagen da han utlignet til 2-2 i oppgjøret mellom Newcastle og Manchester City. Dermed hadde de røde fra Merseyside muligheten til å øke luken til Pep Guardiolas mannskap.

Og det tok ikke mer enn 18 minutter før ballen lå i målet til Brighton. Scoringen var av det enkle slaget. Et godt slått frispark fra Trent Alexander-Arnold traff Virgil van Dijk midt på pannen. I en bue headet nederlenderen inn 1-0.

Kun fem minutter etter gjentok de røde taktikken på en corner, og dermed sto det 2-0.

Liverpools keeper Alisson mottok det røde kortet i oppgjøret mot Brighton

Tabbet seg ut

Kvarteret før slutt ble det likevel spenning i kampen da Alisson handset utenfor 16-meteren og pådro seg rødt kort. Brighton reduserte da innbytter Adrían ikke oppfattet at spillet var satt i gang.

Liverpool klarte likevel å dra i land en viktig 2-1-seier etter fire minutter tilleggstid.

Etter Liverpools annen scoring kom Brighton mer med i kampen og spilte seg til flere målsjanser, uten at de klarte å overliste Alisson Becker. Brasilianeren så ut til å holde nullen for første gang for klubblaget siden comebacket fra skade i starten av oktober.

Adrían måtte inn som reservekeeper da Alisson ble utvist et snaut kvarter før slutt.

Spennende avslutning

Men med kvarteret igjen havnet 27-åringen i rampelyset. En lang og presis ball gjennom til innbytter Leandro Trossard skapte trøbbel for sisteskansen. Han endte opp med å ta ballen med armene utenfor 16-meteren, og dermed hadde ikke dommer Martin Atkinson annet valg enn å vise det røde kortet.

Inn fra benken kom Adrián, som havnet i fokus på direkten. I det Atkinson blåste i gang spillet sto spanjolen og dirigerte muren. Det oppfattet Lewis Dunk, som nærmest tuppet inn 1–2-reduseringen i det åpne målet.

To minutter før slutt glapp Adrían en enkel heading midt på seg, men han klarte å fange returen like foran Brightons angrepsrekke.