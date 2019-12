Nordlie skal redde Lillestrøm fra nedrykk

Tom Nordlie (57) er ansatt som ny trener i LSK.

Tom Nordlie ble i dag presentert som ny Lillestrøm-trener. Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag fikk Jörgen Lennartsson sparken fra trenerjobben i Lillestrøm. Svensken, som tok over trenerjobben i LSK sommeren 2018, vant ikke en eneste kamp etter 25. august.

Kun timer etter trenersparkingen startet ryktene om Tom Nordlies retur å svirre.

Nå er det bekreftet at Nordlie tar over Lillestrøm. Han skal lede klubben i de to kvalifiseringskampene mot Start.

– Ting skjer fort i fotball. Jeg har erfaring fra disse situasjonene på godt og vondt. Det er noe som trigger meg med det. Jeg kjenner Start godt, og kjenner Lillestrøm kanskje veldig godt, sa Tom Nordlie under pressekonferansen.

Andre periode

Dette blir Nordlies andre periode i Lillestrøm. 57-åringen ledet romerikslaget fra 2006 til 2008, og førte LSK til cupgull i 2007. Året etter trakk han seg etter en svak start på sesongen.

– Jeg dro herfra litt forsmådd, og jeg har litt revansjelyst, sa Tom Nordlie.

Nå tar han over en spillergruppe som ikke akkurat er godt vant til å vinne fotballkamper.

– Det handler mye om det mentale, og sette kryss over det som har vært og fokusere på det vi kan gjøre noe med. Det er mye kvalitet i denne spillergruppa. Sammen med trenerteamet skal jeg lokke fram angrepsvilje og ikke angst med tanke på konsekvenser, sa Nordlie

Han har vært trener i Skeid siden 2016. Kontrakten med osloklubben er nå terminert.

– Jeg vet ikke hva som skjer etter kampene mot Start. Nå er det fullt fokus på disse to kvalikkampene, sa Tom Nordlie.

Fakta Tom Nordlies trenerjobber Dette er Tom Nordlies (57) trenerkarriere på toppnivå: * Skeid (2016–2019): 3 år, 7 måneder. * Avaldsnes (2014–2015): 9 måneder. * Sandnes Ulf (2014): 4 måneder. * Kongsvinger (2011–2012): 1 år, 2 måneder. * Fredrikstad (2009–2010): 5 måneder. * Kongsvinger (2008–2009): 1 år. * Lillestrøm (2006–2008): 1 år, 6 måneder. * Viking (2006): 2 måneder. * Start (2003–2006): 2 år, 7 måneder. * Sandefjord (2001–2003): 2 år, 1 måned. * Vålerenga (1999–2001): 1 år, 2 måneder. * Odd (1997–1999): 2 år, 11 måneder. * Nordlie kom fra Skjetten til Odd i 1997.

Mathisen: – En spesiell setting

TV 2-ekspert Jesper Mathisen spilte selv under Tom Nordlie i Start, da treneren ledet kristiansanderne fra 2003 til 2006. Mathisen gleder seg til å se Nordlie tilbake på Sparebanken Sør Arena.

– Det blir en spesiell setting når han møter Start på motsatt banehalvdel. Tom hadde kanskje sin beste tid som trener i Start. Det er ikke mange Start-trenere opp igjennom historien som er mer populær enn Tom. Start har skiftet ut trenere hyppig de siste årene, og Tom har vært i samtaler om en aktuell trenerjobb. Så har det ikke blitt slik. Om det ikke var full fyr i teltet før kampene, er det hvert fall det nå, sier Mathisen.

Eksperten holder Lillestrøm som knappe favoritter før dobbeltoppgjøret.

– Jeg tror LSK får et boost med en ny stemme i garderoben. De har sett fryktelig svake ut i det siste under Lennartsson. Tom har vært tett på LSK og har nok en klar plan for hvordan de skal slå Start over to kamper. Men Start er blitt vant til å vinne denne sesongen, og går inn til kvalik med en god følelse. Det blir tett og jevnt, mener han.

Ivar Hoff vil ikke kommentere

Lillestrøm-legende Ivar Hoff vil ikke si noe om ansettelsen av Tom Nordlie.

– Jeg kommenterer ikke noe før kvalikkampene er over. I etterkant må det gjøres en skikkelig analyse og evaluering av hva som har skjedd – både på styrehold, sportslig ledelse, trenere og spillere. Det har vært en gedigen svikt i hele år. Det så bra ut en periode, men så stoppet det helt opp, sier Hoff.

Heller ikke talsmannen for Kanari-Fansen, Tony Johansen, vil si noe om den nye treneransettelsen før etter de to kvalifiseringskampene mot Start.

– Vi vil ha fullt fokus på kvalikkampene nå, sier han.