Slik svarer alpinsjefen på Jansruds kostnadsvarsko: – Mange veier til å bli verdens beste

Claus Ryste er sportssjef i norsk alpint. Han forstår Kjetil Jansruds bekymringer om utstyrspress, men mener de reelle kostnadene i alpinidretten ikke har økt betraktelig.

Claus Ryste tror at Kjetil Jansrud kan ha fått flere til å tenke seg om. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Tirsdag kunne Aftenposten fortelle at flere og flere av norske alpinister kommer fra pengesterke områder i eller rundt Oslo.

Landslagsutøver Kjetil Jansrud har også bemerket seg utviklingen. OL og VM-vinneren mener det hele bunner i et kostnadspress i sporten som gjør at de mer bemidlede familiene i Norge er de som blir alpinfamilier.

– Nå har sporten utviklet seg i en helt hinsides retning. Du har 10–11-åringer som skal ha 5–6 skipar til flere disipliner, sa Jansrud.

Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Ryste, tror Jansruds varsko vil få flere til å tenke seg om.

– Jeg forstår godt hvor Kjetil kommer fra. Han prøver å fremme et budskap om at det ikke er antall ski som er avgjørende for hvor god du blir. Det må ikke være noe press på det.

Kjetil Jansrud er en av verdens beste alpinister. Han kom dit uten å bruke så mye penger i starten av karrieren. Han er forskrekket over utviklingen i kostnadene for unge alpinister. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Mener utstyr har ingenting å si

Som far til en åtteåring selv, kjenner Ryste seg godt igjen i at foreldre kan oppleve et utstyrspress.

– Men flere par ski og utstyr har ingenting å si. Kjernen i å utvikle seg som alpinist er å trene mye, sykle, løpe i skogen, trene koordinasjon og få stått mye variert på ski.

I det siste punktet Ryste nevner, ligger også den største kostnadsdriveren: Reise for å stå på ski.

– På grunn at et mønster der vi reiser mer, har det vært en diskusjon i lang tid om hvor langt man reiser for å stå på ski. Hvor tidlig reiser man på året på samlinger og hvor mange dager reiser man. Det er den diskusjonen som går i miljøet. Hva er nødvendig, og hva er hensiktsmessig, forteller Ryste.

Skiforbundet har utarbeidet det de kaller for en «langsiktig utviklingsplan» for alpinister. Der anbefaler de blant annet at U12-løpere har 6–15 samlingsdager på reise og U14-løpere 20–35 samlingsdager.

– Man må reise litt, men det er mange veier til å bli verdens beste alpinist. At du må stå mye på ski fra du er ti til du er tjue, er klart. Men det går an å velge løsninger som er både billigere og mer effektive. Det er ikke noen oppskrift at du må «dundre» på. Det synes jeg blir feil å gi inntrykk av.

Ryste mener at alpinutstyr i seg selv ikke er blitt dyrere de siste årene, men at den største kostnadsdriveren i sporten er reise. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

Er en mer kostbar idrett

Selv om alpinutstyr er dyrt, er Ryste av den oppfatning av selve utstyret ikke er spesielt dyrere i dag enn tidligere.

– Jeg vet ikke om det har endret seg så mye, men jeg tror tilgangen på utstyr er større. Sportsbransjen har økt de siste ti årene. Det en alpinist må ha, er sko som passer.

Ryste forteller også at det er en godt innarbeidet kultur i alpinmiljøet om å kjøpe og selge brukt utstyr. Likevel er sportssjefen klar på at alpint er en av de idrettene det koster mest å være aktiv i.

– Vi vet at vi er en mer kostbar idrett, men mange mener det er verdt det. De ivrigste er på et høyt kostnadsnivå, men det tror jeg man finner i andre idretter også. Vi har et større press i og med at vi må på snø. Det ligger litt i sakens natur, konstaterer han.