IOC-medlem Pound: OL blir utsatt

IOC-medlemmet Dick Pound sier at sommerens OL blir utsatt.

Dick Pound fra tiden som leder i Verdens Antidopingbyrå i 20002. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

NTB

Veteranen i Den internasjonale olympiske komité kom med uttalelsen i et telefonintervju med USA Today mandag.

Pound sier at sommerens OL høyst trolig blir utsatt til sommeren 2021, og han påpeker at detaljene skal hamres ut i løpet av de neste fire ukene.

– På bakgrunn av den informasjonen IOC sitter med, så er det bestemt at det blir en utsettelse. Parameterne og detaljene er ikke satt, men jeg vet såpass at lekene ikke starter 24. juli.

Dick Pound er fra Canada, en nasjon som nylig sa at de ikke vil delta i OL om det blir arrangert i sommer. Han tror at IOC vil komme med sin beslutning innen kort tid. Organisasjonen varslet søndag at det vil komme en beslutning i løpet av fire uker.

– Dette vil komme i etapper. Vi vil utsette dette, og så starte arbeidet med å flytte det. Det er et mektig arbeid som venter.

Tidligere mandag fortalte Norges idrettspresident Berit Kjøll at hun ber idrettsrådet beslutte at Norge ikke sender utøvere til Tokyo, dersom OL arrangeres i sommer.

Publisert Publisert: 23. mars 2020 18:53