Ny Tottenham-kollaps: – Det er fascinerende å se et så godt lag spille så dårlig

Kapteinen ut med stygg skade da Tottenham ble ydmyket igjen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino må konstatere at laget er i ferd med å gå i oppløsning. TOBY MELVILLE / X90004

Brighton-Tottenham 3–0

Tottenham klarte aldri å reise seg etter mesterligatapet i midtuk enog tapte lørdag 0-3 borte for Brighton. Vondt ble til verre da Hugo Lloris ble skadet.

Etter det sviende 2-7-tapet mot Bayern München på onsdag, var Tottenham ute etter å vise seg fra en bedre side da de åpnet den åttende ligarunden borte mot Brighton.

I stedet ble det en ny enorm nedtur for Mauricio Pochettinos mannskap. Med 0-3-tapet blir Tottenham stående med elleve poeng på åtte seriekamper.

– Det er fascinerende å se et så godt lag spille så dårlig, sier Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen.

– Alt de gjør virker som et ork, legger han til, når han skal oppsummere mangelen på samhandling i laget som for få måneder siden spilte finalen i Champions League.

Dette var første gang siden mars at Brighton vant en hjemmekamp i Premier League.

Keeper og kaptein Hugo Lloris ble stygt skadet og måtte bæres av banen med store smerter etter kun få minutter. AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Tabbe og skade

Etter bare tre minutters spill klønet kaptein Hugo Lloris det til mellom stengene. Et tilsynelatende ufarlig innlegg fra Pascal Gross på venstrekanten skapte store problemer for sisteskansen som til slutt måtte slippe ballen for å unngå å rygge inn i eget nett med den.

På streken sto Neal Maupay og headet inn 1-0 til Brighton, mens Lloris deiset i bakken uten mulighet til å ta seg imot.

32-åringen hylte av smerte og måtte bæres av banen med oksygentilførsel, med det som så ut som en stygg skade i armen.

Baklengsmålet og skaden til Lloris satte en støkk i et allerede preget Tottenham-lag, som måtte se Aaron Connolly punktere kampen med to scoringer.

Aaron Connolly feirer 3-0 og sin andre scoring mot Tottenham (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

To scoringer fra tenåringen

For første gang på 40 år fikk en tenåring sjansen fra start i den øverste divisjonen for Brighton, og 19 år gamle Aaron Connolly fra Irland tok virkelig vare på sjansen.

I første omgang sto han bak halvparten av hjemmelagets sjanser, og det ene endte i scoring da han på ekte målscorervis lurte seg bak Tottenhams belgiske midtstoppere og var først på et innlegg i duell med backen Ben Davies. Flikken ble reddet av innbytter Paulo Gazzaniga, men returen satte Connolly sikkert inn til 2-0.

Like etter pause var unggutten på farten igjen da han satte full fart mot en ryggende Toby Alderweireld. Iren utnyttet både plassen og tiden til å skru ballen bort i det lengste hjørnet med høyrefoten til 3-0.

Tottenham hadde noen spede forsøk i begge omgangene, men Harry Kane sitt forsøk fra fjorten meter etter 72 minutter var beskrivende nok. Ballen endte langt opp på tribunen fra en posisjon der landslagsspissen alltid treffer mål, og som oftest i mål.

Brighton tok med det sin første trepoenger siden serieåpningen mot Watford i august og klatret til en tolvteplass med ni poeng, kun to bak Tottenham.

