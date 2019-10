Ingebrigtsen-rival, fyllehopper og OL-vinnere: Disse profilene får du ikke se i VM

Flere store navn nektes å delta i verdensmesterskapet i friidrett.

IKKE MED: Ivan Ukhov (fra venstre), Caster Semenya, Asbel Kiprop og Wayde van Niekerk. NTB scanpix

Her er vår liste over utøvere som på grunn av skader, juks eller andre ting ikke får muligheten til å kjempe om medaljer i september og oktober.

Caster Semenya:

Caster Semenya har måttet kjempe i mange år for å delta i mesterskap. Denne gangen tapte hun. Kamran Jebreili / TT NYHETSBYRÅN

Den sørafrikanske 800-meterspesialisten har i mange år vært i søkelyset fordi hun har for høye naturlige testosteronverdier og dermed har en konkurransefordel i kvinneklassen. I juni så det endelig ut til at hun kunne delta i VM, men Cas gjorde om avgjørelsen, slik at den beste dermed ikke blir å se i VM.

Elijah Manangoi:

Manangoi, her sammen med Filip og Henrik Ingebrigtsen. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

1500-meterløperen (26) er skadet og stiller ikke, ifølge VG.

Isabelle Pedersen

Pedersen ga opp VM-drømmen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Bergenseren ga i august opp å kvalifisere seg til VM i Doha og avsluttet sesongen. 27-åringen har slitt etter at hun byttet treningsregime i fjor vinter.

Tiden 13,08 fra årets Bislett Games står fortsatt som bergenserens årsbeste. Det er en tidel bak VM-kravet på 12,98.

– Etter en lang sesong hvor jeg har jobbet veldig hardt med å sikre at treningsmiljøet og alt rundt meg er strukturert og på plass for å kunne takle kravene for resten av min karriere, har jeg og teamet rundt meg tatt beslutningen om å fokusere på å gjøre de riktige grepene inn mot det som vil være det viktigste mesterskapet i min karriere, OL i Tokyo neste sesong, sa Pedersen.

Asbel Kiprop:

Asbel Kiprop er dopingutestengt. Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

Kenyaneren som tok OL-gull på 1500-meter i Beijing og har flere VM-gull, var i flere sesonger Henrik og Filip Ingebrigtsens argeste konkurrent. Testet positivt på Epo (bloddoping) i november 2017, utenfor konkurranse. I april vedtok IAAF å utestenge Kiprop i fire år. Beslutningen er anket til Cas.

Sigrid Borge:

Sigrid Borge dropper VM på grunn av skade. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Spydkasteren ble ikke kvitt sin brysomme albueskade og besluttet å avslutte årets sesong allerede i august. Hun blir dermed ikke å se i Doha-VM. Hun var kvalifisert for mesterskapet, og har årsbeste på 62,20.

– Det har ingen hensikt å tenke videre på VM. Nå får jeg bli frisk og komme i gang med oppkjøringen fram mot OL i Tokyo, sa Osterøy-kvinnen.

Ivan Ukhov:

Ivan Ukhov kunne juble for OL-gull i London. Vesa Moilanen / Scanpix Sweden

Lenge var høydehopperen best kjent for å ha konkurrert da han var sanseløst beruset, men russeren tok siden OL-gull i London. Det gullet mistet han i februar, da Cas utestengte ham i flere år for doping og samtidig fratok ham det nevnte gullet. Ukhov konkurrerte nasjonalt helt fram til februar i år, selv om resultatene ikke var like sterke som før.

Han ble nummer 14 i VM i Beijing i 2015 og har ikke konkurrert internasjonalt siden. Beslutningen er anket. 33-åringen er en av dem som ble avslørt etter McLaren-saken. (se fakta)

Wayde van Niekerk:

Wayde van Niekerk er både OL- og verdensmester. Ans Botha (75) er friidrettstjernens trener. Tim Ireland / TT / NTB Scanpix

Den regjerende OL- og verdensmesteren på 400 meter ble en av friidrettens største stjerner, så ble han skadet i en veldedighetskamp i rugby i 2017. Nå er han tilbake i trening, men han er likevel ikke klar for høstens VM i Doha.

Dermed blir VM en attraksjon fattigere. Sørafrikaneren ble også kjent fordi han ble trent av sin oldemor. Neste mål for 27-åringen er OL i Tokyo.

Svetlana Sjkolina:

Ble også avslørt i forbindelse med bevisene i McLaren-saken. Verdensmesteren i høyde fra 2013 har anket avgjørelsen om utestengelse.

Tatjana Lysenko:

Sleggekaster fra Russland som også måtte ta farvel med OL-gullet hun hadde vunnet i London i 2012. Har også anket avgjørelsen.

(Kilder: Athletics Integrity Unit, 100 % Sport, Dopinglist)

Fakta VM-fakta og forklaringer på forkortelser: IAAF: Det internasjonale friidrettsforbundet. Cas: Court of Arbitration for Sport, Den internasjonale voldgiftsretten for sport. McLaren-rapporten: Wada utestengte det russiske antidopingbyrået RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende dopingjuks i årene 2011 til 2015, i forkant av og i OL i Sotsji i 2014. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva. RUSADA ble tatt inn i varmen igjen i 2018. Friidrett: I ettertid har mange russiske utøvere blitt utestengt fra internasjonale mesterskap. Blant annet har friidrettsforbundet IAAF nektet russere å delta som russiske landslagsutøvere siden november 2015, men mange konkurrerer som nøytrale utøvere. VM: Qatar arrangerer VM i friidrett fra lørdag 28. september til søndag 6. oktober. Norge har flere medaljekandidater i Doha; Karsten Warholm, Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen.