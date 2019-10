Haaland vekker internasjonal oppsikt: «Sensasjonen alle snakker om»

Erling Braut Haaland (19) ble historisk onsdag kveld - og får oppmerksomhet over hele verden.

Oppdatert nå nettopp

Erling Braut Haaland scoret to mål mot Napoli i Champions League onsdag, men klarte ikke å forhindre Salzburg-tap. JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

RED BULL SALZBURG - NAPOLI 2–3

Haalands eventyrsesong fortsetter. Etter to nye mål mot Napoli onsdag kveld, er det norske spisstalentet toppscorer i Champions League.

Med seks mål på de tre første kampene i gruppespillet skrev 19-åringen i tillegg historie. Han ble nemlig den første spilleren i Champions League noensinne som scorer seks mål i løpet av sine tre første kamper i turneringen. Didier Drogba hadde den forrige rekorden med fem mål på tre kamper for Marseille i 2003–04-sesongen.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, verdens to beste fotballspillere gjennom en årrekke, brukte henholdsvis 17 og 19 kamper i Champions League før de hadde scoret seks mål.

LES MER OM HAALANDS BRAGD: Utrolig rekord for Haaland i Champions League

Onsdagens scoringer gjør også Haaland til den andre tenåringen gjennom tidene som scorer i sine første tre kamper i Champions League. Det skriver statistikktjenesten Opta. Bare Real Madrid-stjernen Karim Benzema har gjort det tidligere.

Etter kampen var Haaland litt fornøyd, men mest selvkritisk.

– Jeg er forbannet, for jeg skulle ha laget flere mål. Samtidig synes jeg at jeg gjorde en god figur, og det er hyggelig å slå Messi og Ronaldo, sa han til Aftenbladet.

Nå vekker Bryne-guttens prestasjoner oppsikt i fotballverdenen.

Les også Haaland slo Messi og Ronaldo, men én ting gjorde ham forbannet

Haaland jubler etter sin første scoring mot Napoli. LEONHARD FOEGER / Reuters

«Ustoppelig»

Både i Danmark og Sverige blir det norske stortalentet omtalt.

«Erling Braut Haaland bøtter inn mål i alle sammenhenger. Han er toppscorer i Østerrike og ustoppelig i Champions League», skriver svenske Aftonbladet.

Expressen kaller Haaland for et «norsk vidunderbarn», og skriver at han «er et av Europas mest interessante navn for framtiden».

Også i Danmark blir storscoreren viet oppmerksomhet. «Norsk tenåring setter vill Champions League-rekord» er BTs overskrift. De innleder artikkelen med et spørsmål: «Hva gjorde du som 19-åring?».

«Haaland bøttet inn mål og satte rekorder. Nordmannen slår i disse uker gjennom med et brak på den internasjonale scenen» skriver de videre.

FÅTT MED DEG DENNE? Derfor valgte Erling Braut Haaland Red Bull Salzburg

– Mannen alle snakker om

Amerikanske CNN tar i bruk store ord når de omtaler nordmannen.

«Erling Braut Haaland: Tenåringssensasjonen alle snakker om» er deres tittel på saken som omhandler 19-åringen fra Jæren.

– På en kveld der Lionel Messi var opptatt med å skrive om i Champions Leagues historiebok, fikk et av fotballens mest spennende tenåringstalenter skrive et helt nytt kapittel for seg selv, skriver de.

«Haaland har raskt blitt et av de mest ettertraktede talentene i europeisk fotball, og det er ikke vanskelig å se hvorfor» fortsetter de.

Les også Grensesprengeren Messis store kveld

Overskygget av Maradona-milepæl

Også britiske BBC har fått med seg Haalands rekord, men har mer fokus på Napoli-stjernen Dries Mertens, som også ble tomålsscorer i Salzburg.

– Belgieren ødela rekordkvelden for Salzburgs tenåringsspiss Erling Braut Haaland, skriver de.

For også Mertens nådde en gjev milepæl onsdag kveld. Han gikk nemlig forbi Diego Maradona i antall scorede mål i Napoli-drakt. Legenden fra Argentina noterte seg for 115 scoringer for den italienske klubben, mens Mertens etter storspillet mot Red Bull Salzburg står med 116. Nå er han kun fem mål bak tidenes mestscorende i klubben, Marek Hamsik.

Les også Liverpool endte tapsrekken på bortebane med storseier

Napolis Dries Mertens (t.h) storspilte også i Salzburg onsdag kveld. Her feirer han ett av sine to mål sammen med Jose Callejon. Kerstin Joensson / AP

Drømmestart på sesongen

Høstsesongen har vært eventyrlig for Haaland. Det norske spisstalentet er toppscorer i den østerrikske ligaen med elleve mål på ni kamper. Han har også fått debuten for det norske A-landslaget.

Totalt har Haaland gjort 20 mål på 14 kamper denne sesongen.

Champions League åpnet han med et smell, med hat trick i sin første kamp i turneringen hjemme mot Sander Berges Genk. Haaland åpnet målkontoen allerede etter ett minutt og 41 sekunder. I runden etter utlignet han til 3-3 mot Liverpool på Anfield i oppgjøret Salzburg til slutt tapte.

Han er også blant de 20 gjenværende kandidatene i den prestisjetunge Golden Boy-prisen som gis til årets unge spiller i Europa.