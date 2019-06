Åge Hareide var irritert etter at hans danske fotballandslag var ineffektive og måtte nøye seg med 1-1 mot Irland i EM-kvalifiseringen fredag.

Danmark - Irland 1–1

Den danske landslagssjefen fikk se laget sitt produsere klart flest sjanser i København, men Southampton-proffen Pierre-Emile Højbjerg var alene om å finne veien til nettmaskene.

Fem minutter før full tid utlignet Shane Duffy for Irland og sørget for at Danmark måtte nøye seg med 1-1. Dermed har Hareides mannskap hele tre lag foran seg på tabellen i EM-kvalifiseringen etter to spilte kamper.

– Av og til er det mørke dager i fotball, og dette var en av våre mørke dager, sa en skuffet Hareide etter kampen.

– Vi skapte en masse sjanser, men det viktigste i fotball er å score mål, og det klarte vi ikke. Vi så ut til å vinne 1-0, men visste at Irland var sterke på dødballer. Vi klarte ikke nekte dem, fortsatte han.

Hareide var samtidig ikke helt i kjelleren etter skuffelsen på hjemmebane.

– Fotball handler om å skape sjanser, og jeg hadde vært mye mer bekymret om vi ikke skapte sjansene. Men spissene er avhengig av selvtillit, påpekte han.

Samtidig ga han honnør til et hardt kjempende irsk lag.

Irland topper Danmarks EM-kvalifiseringsgruppe med sju poeng. Danmark har to.

Neste oppgave for Hareides menn er Georgia mandag.