Liverpool-kapteinen mister resten av sesongen

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er ute med kneskade og får ikke lede laget i de resterende fire kampene av Premier League-sesongen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Jordan Henderson er ute med skade resten av sesongen. Foto: Peter Powell / Pool EPA

NTB

– Dessverre pådro jeg meg en kneskade i onsdagens oppgjør mot Brighton (3–1) og mister de to siste ukene av sesongen, skriver Henderson på Twitter.

Han skriver videre at han allerede har startet opptreningen og at han er optimistisk med tanke på en retur når ligaen starter opp igjen til høsten.

– Det var selvsagt ikke slik jeg hadde sett for meg å avslutte sesongen, men det har vært en utrolig sesong for oss som lag og klubb – og jeg skal gjøre alt jeg kan for å støtte lagkameratene fra sidelinjen. Jeg er sikker på at de vil avslutte sesongen på en god måte, skriver kapteinen.

Les også Stortalent signerte sin første proffkontrakt med Liverpool

– Takk for alle støtte. Jeg ser fram mot å være tilbake så raskt som mulig, avslutter midtbanegeneralen.

Liverpool har allerede vunnet årets Premier League-sesong og er på stø kurs mot ny poengrekord i ligaen. Klopps mannskap har 92 poeng med fire kamper igjen å spille.

Med 30 ligakamp-seiere har de rødkledde satt ny klubbrekord, og med seier på de siste fire slår Merseyside-laget Manchester City sin ligarekord på 32 seiere og 100 poeng.