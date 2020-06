All barne- og ungdomsidrett åpner fra 1. august

Regjeringen fjerner avstandsregelen i idrett for barn og unge.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Barn og unge kan begynne å spille kamper igjen fra 1. august. Foto: Rune Sævig

Endringen innebærer at det åpnes for at barn og unge opp til og med 19 år kan spille kamper og ha andre konkurransesituasjoner fra 1. august.

Nyheten kom etter tirsdagens møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V).

«Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltagerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det», skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

Idrettspresident Berit Kjøll er glad for at kultur- og likestillingsminister Abid Raja gir barne- og ungdomsidretten grønt lys fra 1. august. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– En sann lettelse

Den siste tiden har det vært stor debatt om tiltakene rundt idrett for unge. Mange har stilt spørsmål ved hvorfor det ikke ble åpnet for kamper for mindreårige når samfunnet ellers har åpnet opp på mange områder.

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Lettelsen i koronaregelverket innebærer at det åpnes for kamper og andre konkurranser for deltagere under 20 år. I pressemeldingen fra Norges idrettsforbund står det at det i første omgang blir tillatt å konkurrere «innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye regionene».

– Vi er mange som er utålmodige på vegne av idretten, meg selv inkludert. Det er helsemyndighetenes reguleringer som setter begrensninger for aktivitet. Jeg er glad for at jeg i dag kan informere om at det igjen kan åpnes for vanlig barne- og ungdomsidrett. Det kan konkurreres innenfor grensene til de respektive idrettskretsene fra 1. august. Det betyr mye for mange, sier kulturminister Abid Raja.

Mange har også bedt om åpning av breddeidretten for dem som er 20 år og oppover. De ser ut til å fortsatt måtte vente.

Les også Reaksjonene i idretten var sterke da de tidligere fikk høre at åpning kunne drøye til 1. september: – Det er kritisk

Gir foreldre klar beskjed

Idrettsforbundet frykter ikke at gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten vil gå utover smittevernet.

– Den gradvise gjenåpningen av idretten har, så langt vi kjenner til, ikke bidratt til en negativ utvikling på smittespredningen i samfunnet. Den trenden vil vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde, sier Kjøll.

Samtidig understreker idrettspresidenten at det er viktig at foreldre, trenere og andre vokse gjør alt de kan for å etterleve rådene om smittevern.

– Ingen ønsker å komme tilbake til en situasjon hvor vi får nye innskjerpinger og hvor det norske samfunnet går fra «gult» til «rødt» lys. Idretten skal fortsatt være en foregangsaktør i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet.

Saken oppdateres