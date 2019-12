Landslagssjefen i timene før VM-semifinalen: – Det er ikke sikkert at det holder

Håndballkvinnene er forberedt på at det kan bli ekstraomganger og straffekast i semifinalen mot Spania.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De norske journalistene ville høre hva landslagssjef Thorir Hergeirsson hadde å si i timene før VM-semifinalen mot Spania. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

KUMAMOTO: Derfor ble det trent på skudd fra straffemerket på den siste treningen fredag, før møtet med spanjolene klokken halv ett norsk tid.

– Det var syvmeterteamet vårt som ville det, sier Thorir Hergeirsson, der han står omgitt av de fleste norske pressefolkene utenfor hotellet.

Hittil er det Emilie Hegh Arntzen og Stine Bredal Oftedal som har tatt straffene.

Da laget kommer ut av bussen etter treningsøkten, skynder Hergeirsson seg ut for å ta fem minutter med de fremmøtte pressefolkene.

Sjefen mener at Norge på ingen måte har spilt håndball til å bli imponert av.

Først sier han at Norge ikke har spilt vaker håndball i perioder. Senere gjentar han:

– Vi har ikke spilt blendede håndball i perioder. Men vi har fightet og kriget godt. Fortsetter vi med det, så har vi gode muligheter. Men det er ikke sikkert at det holder, for vi møter et godt lag.

Thorir Hergeirsson på vei ut av bussen til møtet med norske journalister før fredagens VM-semifinale. Foto: Vidar Ruud

Latter og moro var opptakten til semifinalen mot Spania. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Spanjolene må møtes langt ute

Han minner om at det er de fire beste lagene i turneringen som står igjen og skal kjempe om finalebillett.

– Vi er i semifinale med et lag få hadde tro på, bortsett fra oss selv.

Han vet at det kan være mulig å slå spanjolene, men det er 50/50-sjanse for at det går.

Det han vet om motstanderen er dette:

– Spania har brukt flere spillere enn før. De har større bredde i tropen enn de har hatt tidligere. De unge har fått mer erfaring. Bakspillerrekken går ut i hundre med trykk, sier han og forklarer hvordan de trekker på, for så å vende og spille ballen til neste. Han har sagt til spillerne at spanjolene må møtes relativt høyt. Og noe av det viktigste er å unngå at de kommer seg inn på seksmeteren.

– Det er dette laget som har fått flest straffer.

På trening før kamp. Siste økt før semifinalen. Mata Tomac er høyt oppe. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

På treningen før den avgjørende kampen kunne landslagstreneren fortelle om et strålende humør hos spillerne. De var så på at han nesten måtte advare:

– Det blir en slitsom kamp hvis de skal være så høyt oppe. Da er det tomt i kveld.

Han avtale med teamet er at hver og enkelt må sørge for å være klar til kamp. De må stille sine strenger som han så fint uttrykte det. Men det er selvsagt godt at det er god energi i gruppen.

Kyvåg har troen

Mangeårig håndballtrener Frode Kyvåg, som også har vært landslagstrener for kvinnene, følger Norges kamper hjemmefra.

Han hører det sies at Spania har fått frem en rekke nye spillere, en rutinert trener og at de satser stort mot neste VM.

– Det er ikke riktig etter min oppfatning. I de siste årene etter at Norge spilte mot dem i EM-finalen i 2014 i Ungarn, har de mistet en rekke sentrale spillere som Mangue, Martin, Pinedo, Gomez, Aquilar og flere. Mange av disse spiller fortsatt i europeiske klubber, men prioriterer ikke lenger landslaget, sier Kyvåg.

Han tror at laget savner treneren gjennom de siste ti årene, dyktige Jorges Duenas, som nå trener Brasil.

– Jeg kan ikke se at Carlos Viver, som overtok, er av samme kaliber.

Riktignok har han vært i klubben Granollers i mange år, men har på langt nær samme internasjonale erfaring som Thorir Hergeirsson.

Thorir Hergeirsson og Stine Bredal Oftedal har vært i den nye hallen, Park Dome, der semi, bronse og gullkamp skal avvikles. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Har ikke fornyet seg

Kyvåg peker på at det i Spania handler om storspillerne Nerea Pena og Cabral Barbosa.

– De har det samme spilleopplegget som de har hatt i alle år, kombinasjoner med mange strekvarianter og gjennombruddsdyktige spillere, sier han.

Pena er i den siste kategorien, nummer 24 på VMs toppscorerliste med 33 mål på 56 skudd.

Dessuten er det umulig ikke å legge merke til gode skyttere bak, spesielt Barbosa, som er nummer syv på toppscorerlisten med 46 mål på 68 forsøk. Hun er dessuten flink med innspill til strek etter plasskifter.

– Kantspillet, som har vært kjempebra med Martin og Pinedo er borte. Altså etter min mening et lag uten merkbar fremgang, snarere tvert imot.

Kyvpgs konklusjon er ganske klar:

– Resultatene i innledningen kunne indikere spennende fremgang, men det var bare før vi så hvilken elendig forfatning Romania og Ungarn var i. Hadde Spania spilt i gruppe A eller B, hadde de aldri nådd en semifinale

Spilleren som Norge må passe ekstra godt på: Nerea Pena. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Derfor tror han Norge vil greie denne oppgaven, hvis strekspilleren pakkes inn, og de norske dessuten tar godt vare på Barbosa og Pena i forsvar.

– I angrep må det være bevegelse uten ball bak deres offensive forsvar og skyte konsentrert så ikke målvakten Navarro opplever en ny sommer.

Han tenker på at målvakten har passert 40 år.

– Klarer landslaget det, slår vi Spania greit og er klar for Russland søndag.

Russland spiller mot Nederland i den andre semifinalen.

Norge-Spania på TV3 og NRK radio kl. 12.30.