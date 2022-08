Romas gjenoppstandelse: – Den gamle dinosauren har funnet sin siste lekeplass

Det har skjedd noe siden José Mourinho overtok den sovende giganten i «Den evige stad». Nå virker plutselig alt å være idyll og optimisme.

SPINNVILLE SCENER: José Mourinho og resten av Roma ble hyllet i byens gater etter å ha vunnet Conference League i mai.

– Fra å tape 1–6 i Bodø til å være der vi er nå ... Det er en forbløffende forskjell. Det var viktig for Roma å vinne Conference League. Selv om de er en stor klubb, har de ikke vunnet mye opp igjennom. Mourinho vil samtidig vise at han fortsatt er en vinner. Da blir det en synergieffekt. Litt rock n’ roll, rett og slett, sier fotballekspert Per-Jarle Heggelund til VG.

Kontrastene er store fra den kalde oktoberkvelden på Aspmyra til gatene i Roma 26. mai i år.

For første gang i historien kunne klubben løfte et europeisk trofé, da Feyenoord ble slått i finalen av Conference League før sommeren.

Scenene i Roma under troféparaden tydet på at dette var noe som betydde enormt mye for alle involverte. Ikke bare for klubben, men også for Mourinho, som har vunnet «alt» i europeisk klubbfotball.

Da spillerne møtte til en ny sesongoppkjøring tidligere i sommer, viste en tydelig stolt manager frem sin nye tatovering av de tre europeiske trofeene han har vunnet.

Mourinho vant Champions League med henholdsvis Porto i 2004 og Inter i 2010. I 2017 gikk Manchester United, med Mourinho som sjef, til topps i Europa League. Årets trofé gjorde ham historisk.

– Jeg ville ha noe unikt. Akkurat nå er jeg den eneste som kan ha denne tatoveringen, skrev manageren på Instagram.

Heggelund mener Roma og Mourinho passer som hånd i hanske.

– Det viste han også i 2010. Han klarer å få inn «oss mot verden»-mentaliteten. Det krever ryggrad å være sjef i Roma. Å være trener der krever mer enn de andre stedene. Nå har den gamle dinosauren funnet sin siste lekeplass, sier mannen som har fulgt Serie A svært tett i en årrekke.

Fotballeksperten er klar på at Mourinho har brukt avskrevet-stemplet han har fått etter nedturene i Tottenham og Manchester United for alt det er verdt.

– Dette er noe han garantert har fått med seg. Det driver han nok fremover. Mourinho er en serievinner. Da handler det alltid om neste tittel.

GRÅT AV GLEDE: José Mourinho måtte ta til tårene etter å ha vunnet nyvinningen Conference League.

Denne sommeren har mye skjedd i Roma, og stemningen blant fansen er optimistisk. Den siste treningskampen mot Sjakhtar Donetsk var utsolgt på Olimpico med rundt 65.000 seter.

Ikke bare har de nektet å selge to av sine store stjerner i Nicolo Zaniolo og Tammy Abraham. De har også sikret seg signaturen til Paulo Dybala, som kom gratis fra Juventus. Det samme gjorde Mourinho-favoritt Nemanja Matic og Gini Wijnaldum fra PSG. Det skrives også i italienske aviser at spissen Andrea Belotti nærmer seg.

– Kommer Belotti, begynner dette å se fryktelig bra ut. Han er en ordentlig superstjerne. De får også tilbake Leonardo Spinazzola. Han var helt spinnvill i EM og blir som en ny signering for Mourinho.

Fakta 1. serierunde i Serie A Lørdagens resultater: Sampdoria - Atalanta 0–2 AC Milan - Udinese 4–2 Monza - Torino 1–2 Lecce - Inter 1–2 Foreløpig har ingen i Norge TV-rettighetene til ligaen. Les mer

Han skryter også hemningsløst av signeringen av Dybala. Det var noe han ikke trodde Roma skulle klare å lande.

– Det er en monstersignering. Ikke et vondt ord om Roma, men som klubb befinner de seg ikke på øverste hylle. Denne signeringen er et bilde på at det er gode tider i Roma. Det er en ekstrem positiv følelse rundt alt som foregår, sier Heggelund, og trekker frem den elleville presentasjonen av spilleren:

I fjor var avstanden opp til seriemester AC Milan hele 23 poeng for et Roma-lag som til slutt ble nummer syv. Heggelund tror det er hakket for tidlig for laget å kjempe om tittelen. Sist Roma vant Serie A var i 2001.

– Det står nok mellom lagene i Milano. Målet for Roma må være å kvalifisere seg til Champions League. Men jeg må si at ingenting hadde gledet meg mer enn om Roma skulle klare å ta tittelen. Skulle Mourinho løftet «Scudettoen», ville Roma by revnet fullstendig.

Serie A startet lørdag – Roma åpner søndag borte mot Salernitana som har Emil Bohinen, Julian Kristoffersen og Erik Botheim på laget.