Kickbokser-Thea (36) venter barn – etter fire spontanaborter

Verdensmester og realityshow-deltager Thea Therese Vingmark Næss (36) roser ektemannen Christian Galvez (50) for måten han har støttet henne gjennom en tøff tid med fire spontanaborter – når de nå skal bli foreldre til en gutt.

BOLLA KLAR: Thea Therese Vingmark Næss og ektemannen Christian Galvez venter sitt første barn om drøyt to måneder. Sønnen bærer foreløpig navnet «Bolla».

– Mannen min har vært «my rock», mitt fjell, sier Thea Therese Vingmark Næss.

Norsk kickboksings mest suksessrike utøver, som for snart fem år siden ble tildelt Idrettsgallaens pris for årets utøver åpen klasse, har termin rundt 1. januar. Hun og Christian Galvez venter en sønn, som foreløpig går under navnet «Bolla». Thea legger imidlertid ikke skjul på at veien og tiden frem til den forestående fødselen har vært krevende for paret.

– Det har vært slitsomt og veldig følelsesladd. Vi mistet nesten håpet til slutt. Jeg kunne svare kort og reservert når noen spurte om hvordan det gikk, og vi begynte å tenke på alternativer, vedgår hun.

Thea Therese Vingmark Næss ble gravid første gang kort tid før VM for to år siden. Paret hadde vært åpne for å få barn lenge. De hadde prøvd en god stund, uten hell. Hun spontanaborterte halvannen uke før mesterskapet i Tyrkia, men valgte å reise til VM – der hun tapte finalen. Siden ble hun gravid ytterligere tre ganger, med påfølgende spontanaborter.

FÅR STØTTE: Thea Næss sier at støtteerklæringene har vært overveldende . – Når vi har delt, har vi opplevd støtte, forståelse og varme, sier hun.

Dette er hennes femte svangerskap.

Nylig valgte hun å dele denne historien på sin Instagram-konto, med begrunnelsen: «Sikkert mange som synes det er rart at vi velger å dele dette temaet slik, men for oss kjennes det viktig ikke bare å dele sol, men også skygge. Vi opplever at dette er et tema som kan snakkes mer åpent om og som hadde vært en lettelse og støtte om det hadde vært et mer allment kjent tema. Vi heier på åpenhet og deling, selvsagt bare om det føles riktig.»

– Det er jo slik at man spør seg «er det noe galt med meg?». Det er vanskelig ikke å kjenne seg mislykket, sier Næss.

– Det ville vært godt å vite at dette dessverre er mye vanligere enn man skulle tro, tilføyer hun.

Thea Therese Vingmark Næss påpeker at etter hvert hun som og Christian har delt sine opplevelser knyttet til spontanabortene med sine nærmeste, har veldig mange også delt «sitt» – at de selv har vært gjennom spontanaborter eller har noen som står dem nær som har opplevd det.

LYKKETRENING: Thea Therese Vingmark Næss og ektemannen Christian Galvez er klare for å bli foreldre til en gutt.

På spørsmål om hvorfor hun valgte å dra til VM i Antalya før jul for to år siden, rett etter en spontanabort, svarer hun at hun hadde behov for å fokusere på noe annet.

Det var faktisk en mental befrielse for henne å være med i VM, selv om kroppen føltes rar og hun ikke stolte på den slik hun var vant til.

– Det er ingen tvil om at det har vært tøft, sier hun om tiden etter det.

– Det er vanskelig å sette seg inn i. Som kvinne kjenner du alt på kroppen. Det hjelper ikke å høre andre si «prøv ikke å tenke på det». Jeg har tenkt på det hver dag, selv om jeg har prøvd å pense tankene over til noe annet. Det er noe du har med deg hele tiden, sier hun med tanke på nær to år med det hun i sin Instagram-post betegner som sol og skygge.

KAN DANSE: Thea Therese Vingmark Næss svingte seg sammen med Ivo Havranek i TV 2s «Skal vi danse» for tre år siden.

– Er du fortsatt kickbokser?

– Jeg vil nok alltid være kickbokser og en del av miljøet. Jeg synes fortsatt det er kjempegøy og har lyst til å satse etter dette. Vi satser på at jeg skal fortsette.

Næss vant Combat Games – «Kampsport-OL» – i 2010. Hun vant VM som amatør i 2009 og proff i 2010. Total har hun syv VM-titler og syv EM-titler. I 2018 deltok hun i «Skal vi danse», året før i «71 grader nord».

Nå har hun og Christian startet en ny klubb, Asker og Bærum kickboksingklubb, og åpnet et treningssenter. Hun sier at hun kanskje har vært overforsiktig med magen i begynnelsen, men utover i svangerskapet er hun blitt mer avslappet og ikke vært redd for å gjøre «sånn eller sånn» – men har selvsagt unngått direkte slag og spark mot kroppen.

– Jeg henger med på en del økter og kan gjøre ganske mye, sier hun nå, et par måneder før fødselen.

GIR SEG IKKE: – Jeg vil nok alltid være kickbokser, sier Thea Næss.

På spørsmål om hun tror livet som toppidrettsutøver har hjulpet henne gjennom svangerskapsnedturene, svarer hun at det er vanskelig å si.

– Nei, det er ikke noe jeg kommer på. Dette var helt ukjent terreng. Men det kan ha hjulpet at jeg er utholdende og vant til å være tålmodig, sier vordende moren.

Hun tilføyer og avslutter med at de to – hun og Christian – nå kjenner stor glede og takknemlighet.

– Vi gleder oss til å bli kjent med og oppleve lille «Bolla», sier hun.