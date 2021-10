Ny undersøkelse: Verstappen mest populær blant Formel 1-fansen

Red Bull-sjefen sier at Max Verstappen (24) ble skuffet over påstandene om at han tok en kalkulert beslutning da han krasjet med Lewis Hamilton (36) på Monza. Derimot kan nederlenderen glede seg over å være den mest populære føreren i Formel 1.

POPULÆR: Max Verstappen vinker til publikum under Tyrkia Grand Prix.

Det er Daily Mail som torsdag avslører at en ny, stor undersøkelse som Formel 1 har gjort konkluderer med at Max Verstappen – kanskje overraskende for en del – er den mest populære føreren i motorsportens superklasse.

Og Lewis Hamilton – hans rival om VM-gullet – må nøye seg med 3. plass – bak McLaren-føreren Lando Norris.

– Det er ganske overraskende med tanke på at Hamilton har syv VM-titler, Verstappen ingen VM-gull – og Lando Norris ikke har vunnet et eneste løp ennå, sier en kilde til avisen.

Undersøkelsen skal ha vært verdensomspennende.

Hamilton og Verstappen var involvert i en svært dramatisk krasj på den italienske Formel 1-banen. Verstappen fikk senere en straff på tre startplasser til neste løp for å ha forårsaket kollisjonen, mens Hamilton slapp fra alvorlige skader takket være den såkalte «glorie-bøylen».

Verstappen prøvde å passere Hamilton, endte oppe på kerbsen, og Red Bull-bilen ble så kastet over Hamiltons bil.

Mercedes-føreren slapp unna med en sår nakke og kraftig hodepine etter en kollisjon som kunne endt så mye verre hadde det ikke vært for «glorie-bøylen» over hodet hans.

Her tar Max Verstappen ledelsen fra start, foran Lando Norris, Sergio Perez og Lewis Hamilton tidligere i år.

– Bøylen stoppet det fra å bli et mye verre krasj, og jeg er utrolig takknemlig overfor alle som jobber for å gjøre bilene våre tryggere, skrev briten på Instagram.

Det ble også et tema at Verstappen ikke sjekket om Lewis Hamilton var kommet hel og uskadet fra den dramatiske krasjen.

DRAMATISK: Lewis Hamilton fikk bilen til Max Verstappen «oppå hodet».

Tidligere verdensmester Damon Hill uttalte at «det ser ut til at det var en beregnet beslutning av Max om å ta ham ut». Og med «ham» mente han altså Hamilton.

– Max var skuffet over de kommentarene. Alle har rett til en mening, men det er skuffende fordi det absolutt ikke var tilfelle, sier Christian Horner i et stort intervju med The Guardian foran helgens Formel 1-løp i Austin. Verstappen har seks poengs forsprang på Hamilton i VM-sammendraget.

Det var lenge fred og fordragelighet mellom de to konkurrentene om VM-gullet i 2021. Men på Silverstone i juli braket de sammen første gang.

De to kjørte i omtrent 280 km/t da de støtte sammen på den første runden av løpet. Hamilton fikk ti sekunders tidsstraff, men vant likevel på hjemmebane. Verstappen ble ført til sykehus, men slapp heldigvis fra den voldsomme krasjen uten alvorlige skader.

Verstappen mente etterpå at Hamilton hadde opptrådt «respektløst og usportslig». Horner anklaget Hamilton for å være «desperat» og for «skitten kjøring».

– Jeg tror Lewis visste hvilken risikoen han tok, sier Horner nå.

Fakta VM-stillingen 1. Max Verstappen, Red Bull 262,5. 2. Lewis Hamilton, Mercedes 256,5. 3. Valtteri Bottas, Mercedes 177. 4. Lando Norris, McLaren-Mercedes 145. 5. Sergio Perez, Red Bull 135. 6. Carlos Sainz, Ferrari 116,5. 7. Charles Leclerc, Ferrari 116. 8. Daniel Ricciardo, McLaren-Mercedes 95. Les mer

– Juryen anså ham åpenbart som skyldig. Resultatet ble dessverre ganske skjevt. Vi mistet en motor, og han klarte å fortsette og vinne løpet, så det var egentlig ingen straff for å bli ansett som skyldig. Men vi må videre. Okay, det gikk ikke vår vei den dagen, men ting pleier å jevne seg ut i løpet av året, fortsetter Horner til The Guardian.

