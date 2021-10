Fredric Aasbø kjemper om tittelen – på VGTV natt til søndag

Natt til søndag blir det avgjort om Fredric Aasbø (36) tar tittelen i årets Formel Drift-mesterskap. Spenningen kan du følge på VGTV fra kl. 03.00.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Nordmannen leder med fattige 19 poeng til Chelsea Denofa og 20 poeng til Matt Field foran det siste løpet i sesongen. Den sterke litaueren Aurimas Bakchis på 4. plass kan også fortsatt vinne gull.

– Jeg er vel alltid mer en realist enn optimist, smiler drifting-stjernen når VG spør om forhåpningene.

– Selv om vi leder mesterskapet inn i denne siste runden, er konkurrentene veldig tett på, så det er i prinsippet tre eller fire mann som kan vinne sammenlagt. Derfor er sjansene våre til å ta dette hjem sammenlagt under 50 prosent. Men de andre har en enda mindre sjanse, så her er det bare å gi jernet, fortsetter Aasbø, som bor delvis i California og delvis i Våler i det gamle Østfold.

Aasbø kjører Toyota for Papadakis-teamet. Han vant sist mesterskapet i 2015. Årets siste løp går nettopp i California – nærmere bestemt i Irwindale.

– Vi vant på denne banen i fjor, men det er tydelig at mange av konkurrentene har tatt kvantesprang fremover, og det er mange som er mye dyktigere her nå enn tidligere. Under trening hadde vi noen gode runs, men også mange runs som ikke gikk veien, så vi jobber med både oppsett på bilen og å trimme inn min kjøring, sier Aasbø – og legger til:

– Det er dette jeg digger, å jobbe med detaljene.

– Men målet er å vinne?

– Tidligere i sesongen, før St. Louis sa en god kompis til meg: «Er det ikke bare å vinne da?» Og det gjorde vi i St. Louis. Så målet er også denne gangen helt klart seier!

I drifting møtes to sjåfører til duell i presisjonskjøring på en kort bane der det skal sladdes fra start til mål, og vinnerne kåres av et dommerpanel etter to løp. I motsetning til vanlig motorsport handler det altså ikke om stoppeklokken, men derimot om å sladde mer spektakulært enn noen andre gjennom svingene. Det er cupsystem. Aasbø har fått walkover i 16-delsfinalen, etter som han var best i kvalifiseringen. Det betyr altså at du kan sove litt lengre enn til kl. 03.00 om du bare er interessert i Fredric Aasbø. Avgjørelsen faller mot kl. 07.00.

PS: Den andre nordmannen i Formel Drift, Simen Olsen, har også mye å kjøre for. Han kan bli årets nykommer i serien – hvis han kommer foran Branden Sorensen natt til søndag. Disse to ligger helt likt etter syv av åtte runder.