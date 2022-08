Liverpool skrev klubbhistorie i storseier: – Fotballoppvisning

(Liverpool – Bournemouth 9–0) Med sin største seier siden 1989, slo Liverpool virkelig tilbake hjemme mot Bournemouth.

HERJET: Liverpool stoppet ikke før det sto 9–0.

Jürgen Klopp uttalte at han var «bekymret» etter at Liverpool tapte 1–2 borte mot Manchester United på mandag og dermed sto uten seier etter tre kamper. Hjemme mot Bournemouth svarte spillerne hans med en maktdemonstrasjon.

Til pause ledet Liverpool hele 5–0.

– Jeg sitter med følelsen at vi har sett en fotballoppvisning i 45 minutter. Det er vrient å spille en særlig mye bedre omgang enn det Liverpool har gjort de første 45, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås på vei inn til pause.

I den andre omgangen fortsatte Liverpool-dominansen og Liverpool stoppet ikke før det sto 9–0 på Anfield.

I sluttminuttene ropte Liverpool-fansen: «We want 10 – vi vil ha 10», men de måtte altså nøye seg med ni mål.

Det er en seiersmargin som er to mål større enn deres tidligere største seier siden Premier League ble startet i 1992 (7–0 borte mot Crystal Palace i 2020) og en tangering av den største seieren i Premier League-historien.

Seiersmarginen på ni mål er også en tangering av Liverpools største ligaseier i historien, men det er to mål bak klubbrekorden på 11–0 mot Strømsgodset i 1974.

9–0 er Liverpools største seier siden de vant 9–0 hjemme mot Crystal Palace i ligaen i 1989.

Fakta Største seirer i Premier League-historien 4. mars 1995: Manchester United – Ispwich Town 9–0

25. oktober 2019: Southampton – Leicester City 0–9

2. februar 2021: Manchester United – Southampton 9–0

27. august 2022: Liverpool – Bournemouth 9–0 Les mer

I syv Premier League-kamper på rad hadde Liverpool sluppet inn det første målet. Roberto Firmino hadde ikke scoret et Premier League-mål hjemme på Anfield siden desember 2020 og Liverpool hadde sin dårligste sesongstart på ti år med to poeng på tre kamper.

– Jeg vil at vi igjen skal bli det laget ingen ønsker å møte – og det raskt. Det er planen for lørdag, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen før kampen mot Bournemouth.

Som sagt, så gjort.

Allerede etter to og et halvt minutt headet Luis Díaz Liverpool i ledelsen og tre minutter senere scoret Harvey Elliotts sitt første Premier League-mål for Liverpool.

– Vi har sett noen tusen kamper, men jeg tror jeg nesten aldri har sett åpningsminutter hvor et lag har til de grader havnet på etterskudd og blitt rundspilt slik Bournemouth har blitt i åpningsminuttene her, sa Tjærnås etter 2–0-scoringen.

I jakten på sin første Premier League-seier for sesongen stoppet det ikke der for Liverpool.

Trent Alexander-Arnold la på til 3–0 like før halvtimen var spilt med et lekkert langskudd, som fikk Viaplay-kommentator Roar Stokke til å utbryte at det var «galimatias fra distanse».

Få minutter senere var det Roberto Firmino – som hadde hatt målgivende pasning på de tre første målene – som tok sjansen og scoret det fjerde målet. På overtid i førsteomgang stanget Virgil van Dijk Liverpool opp til en 5–0-ledelse.

– Det er guttene som har fått kritikk de første tre kampene. Firmino har vært usynlig og svak. Trent-Alexander Arnold har blitt spilt over på sin side. Og så er det Van Dijk, som også har fått kritikk og stanger inn 5–0. Guttene svarer virkelig på tiltale, hele gjengen her, sa kommentator Kasper Wikestad i Viaplays pausesending.

Et selvmål fra Chris Mepham tidlig i den andre omgangen gjorde at det ble 6–0, før Firmino satte inn sin andre scoring for dagen og Liverpools syvende etter en times spill. Med scoringer fra Fabio Carvalho og Luis Díaz i sluttminuttene ble det til slutt 9–0.

