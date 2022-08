Ingvild Bretten Berg slutter i Norges Skiforbund

Ingvild Bretten Berg er ferdig i jobben som generalsekretær i Norges Skiforbund - under ett år etter den opprivende konflikten med hoppmiljøet.

OMDISKUTERT: Ingvild Bretten Berg spilte en av hovedrollene i den såkalte «hoppsaken», der hun lå i konflikt med hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Bretten Berg og Norges Skiforbund skal ha blitt enige om en sluttavtale. Innholdet i avtalen er foreløpig ikke kjent.

Det skjer bare to måneder etter at Tove Moe Dyrhaug erstattet Erik Røste som skipresident.

– Gjennom dette har forbundet under min ledelse iverksatt satsninger på flere viktige områder for å kunne utvikle norsk skiidrett på en best mulig måte i årene framover. Jeg ser nå fram til å kunne ta fatt på nye og spennende oppgaver, sier Bretten Berg i en pressemelding.

VG er kjent med at det har vokst frem et stadig større press mot generalsekretæren internt i skiforbundet den siste tiden. Det siste døgnet skal dette ha kommet tydelig frem.

Hun spilte en av hovedrollene da det stormet rundt hopplandslaget for et år siden: Generalsekretæren ønsket, sammen med president Erik Røste, å kvitte seg med sportssjef Clas Brede Bråthen. Kommunikasjonssjef Espen Graff var også en sentral aktør i konflikten.

Saken førte til en langvarig og offentlig konflikt som fikk både sponsorer, fans og hoppmiljøet til å reagere kraftig.

Saken endte med at Bråthen ble værende - nå som landslagssjef for hopperne.

Siden den gang har Erik Røste sluttet som president. Og nå er det altså over også for Bretten Berg.

— Ingvild har stor arbeidskapasitet, bred kompetanse og lang erfaring. Hun har gitt verdifulle bidrag til utviklingen av forbundet, sier skipresidenten som samtidig ønsker Ingvild alt godt videre, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i pressemeldingen, der skiforbundet skriver at dagens sluttavtale ikke kommer til å bli kommentert ytterliggere.

NY SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug ble valgt til styreleder i ski-Norge i midten av juni 2022.

Bretten Berg har ikke besvart VGs henvendelse tirsdag ettermiddag. Det har heller ikke kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, gjort. Tove Moe Dyrhaug har heller ikke besvart VGs henvendelser.

Da «hoppsaken» ble løst i fjor høst stilte Bretten Berg og Clas Brede Bråthen opp på pressekonferanse sammen.

De to fikk blant annet spørsmål om hvordan de skulle arbeidere videre sammen: