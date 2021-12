Bekreftet: Rekdal er Rosenborgs nye trener

TRONDHEIM/OSLO (VG) Rosenborg bekrefter at Kjetil Rekdal (53) overtar den ledige trenerjobben i trønderklubben. De har kjøpt romsdalingen fri fra kontrakten med HamKam.

TIL TRONDHEIM: Kjetil Rekdal skal forsøke å lede Rosenborg til toppen av norsk fotball igjen.

Rekdal har skrevet under en tre år lang kontrakt.

– Det trigger helt enormt. Jeg har vært i denne bransjen i 20 år og det er første gangen jeg får muligheten til å starte i en toppklubb, som vi skal gjøre til en vinnerklubb igjen, sier Rekdal til rbk.no.

Han sier at seriegull er målet, gjerne på første forsøk, men understreker at det er en stor jobb som ligger foran ham og laget.

– Det kommer til å være krevende. Realistisk sett er det noen år siden Rosenborg har vært på topp. Det må vi få snudd, sier Rekdal.

Han får spørsmål om tidligere sleivspark i retning Rosenborg, noe Rekdal beskriver som «mindgames» og presiserer at det ikke er noe ondt blod mellom han og klubben. Han har følgende beskjed til supporterne som er motstander av at han får trenerjobben i Trondheim:

– Jeg er trygg på at vi skal overbevise dem om at de skal legge bort negativiteten og følge med som positive supportere igjen. Fotball er følelser. Når det går dårlig, er det delte meninger. Når det går bra, er alle med, sier Rekdal.

Dette gleder han seg mest til med jobben:

– Å spille foran et fullsatt Lerkendal som er forent. Som vil det beste for Rosenborg og gleder seg til å komme på kamp, og pusher laget fremover for å score mål, sier han.

Rosenborg har kalt inn til pressekonferanse kl. 13 i dag.

Åge Hareide ga seg som Rosenborg-trener etter denne sesongen. Klubben har i lang tid vært på leting etter en erstatter, og Kjetil Knutsen og Milos Milojevic var lenge de mest omtalte kandidatene til å ta over jobben.

Knutsens skal ha vært trøndernes førstevalg, men det er Rekdal som skal forsøke å gjenreise Rosenborg til en gullkandidat. De endte 15 poeng bak Bodø/Glimt i årets sesong.

Rekdal ledet HamKam til opprykk til Eliteserien forrige sesong, men forlater nå altså Hamar til fordel for Trondheim. Et enstemmig RBK-styre skal ha bestemt seg for å gå for 53-åringen, med begrunnelse i:

Rekdals erfaring

Rekdals kunnskap om norsk fotball

Rekdals vinnermentalitet

RBKs kjennskap til Rekdal, noe de mener begrenser risikoen for et feilvalg

Romsdalingen får med seg Geir Frigård som assistenttrener, som har signert for like mange år.

– Geir er meget viktig, han utfyller meg på en fantastisk måte. Han digger å vinne like mye som meg, roser Rekdal.

Ifølge Hamar Arbeiderblad koster det Rosenborg i underkant av fire millioner kroner å kjøpe fri duoen.

Rekdal har tidligere trent Vålerenga, Aalesund, Start og HamKam i Norge. Med Vålerenga vant han seriegull og cupgull. Under tiden i AaFK tok 53-åringen klubben til deres to første cupgull. Utenfor landets grenser har han prøvd seg i Lierse og Kaiserslautern.

