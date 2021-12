Thomas Lehne Olsen forlater Lillestrøm – klar for Dubai

Lillestrøm-toppscorer Thomas Lehne Olsen er klar for Dubai og klubben Shabab Al-Ahli Club.

FRA LILLESTRØM TIL DUBAI: En hakket mer eksotisk fremtid venter Thomas Lehne Olsen i Dubai.

Det bekrefter klubbene.

Ifølge VGs opplysninger får Lillestrøm 4,5 millioner kroner for handelen, og spissen selv kommer til å tjene tosifret antall millioner på sitt Dubai-eventyr. Det til tross for at kontrakten bare er på ett år.

– Et veldig fristende tilbud for meg og familien. Mange tenker sikkert at det bare handler om penger, men det blir samtidig et eventyr og en fin opplevelse som jeg tror at jeg hadde angret på hvis jeg takket nei. Det var nå eller aldri for min del, sier Lehne Olsen til Lillestrøms nettsider.

Modøl endte på 26 mål for kanarifuglene denne sesongen, ett bak toppscorer Ohi Omoijuanfo. I tillegg fikk han prisen for årets scoring for denne lekkerbiskenen – som han likevel mente ar feil mål å bli berømmet for:

Det har også ført til at han ble belønnet med landslagsplass i årets siste uttak, da han var i troppen mot Latvia og Nederland. Han fikk sin debut under Ståle Solbakken i sistnevnte kamp.

