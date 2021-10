– Dette er marerittet

De vet litt om forfall, skader og karantener på landslaget. Dette sier Per-Mathias Høgmo og Per Joar Hansen om utfordringene til landslagssjef Ståle Solbakken og Norge før fredagens VM-kvalik mot Tyrkia.

VM I FORFALL:

– Det er dette som er marerittet, konstaterer tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen.

– Alle skjønner jo at det blir utfordrende når du får så mange spillere som ikke kan være med. Det er forferdelig å holde på med et landslag hvor alt er fryd og gammen den ene dagen, så snus verden på hodet og du må tilbake på tegnebrettet bare dager før du skal ut i en viktig kamp.

Hansen, som var Lars Lagerbäcks høyre hånd på landslaget fra 2017, er klar på at Norge som en liten fotballnasjon er avhengig av å ha de beste spillerne tilgjengelig.

– Hadde vi vært Tyskland eller England kunne man bare satt inn erstattere her og der, men vi må ha med de beste for å være 100 prosent konkurransedyktig. Det er fryktelig tunge forfall når spillere som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Kristoffer Ajer, André Hansen og Sander Berge ikke blir med. Nå ryker jo halvparten av en tenkt første-11´er, beskriver «Perry».

Så er det en annen utfordring som oppstår. Ståle Solbakken får ikke tid til å drille vikarene i sine roller før bortemøtet mot Tyrkia fredag.

– De nye skal inn i Ståle sitt tankesett og måten å spille på. Det har han kanskje to treninger til. Resten blir å brukte tiden på teori og samtale. Det er nesten ikke tid til å trene, det er utfordringen som landslagstrener. Du må ha folk frisk slik at du kan repetere konseptet ditt fra samling til samling, sier den nåværende Östersund-treneren.

Det er ikke få profiler Solbakken mangler:

Mangelen på tid er også noe som tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo peker på. Häcken-treneren sier Solbakken og hans team har kartlagt alt av spillere og har nok både to, tre og fire alternativer på de ulike plassene. Utfordringen når du komponerer et helt nytt lag blir å treffe best mulig på det relasjonelle.

– Den store endringen de siste 10–15 årene er jo at du som landslagssjef blir avspist med stadig færre treninger. Tidsfaktoren er blitt kritisk for å bygge et lag. Arbeidet skjer veldig mye med teori og på grupperommet og ikke på feltet fordi mange av disse spillerne er i restitusjonsfase. Da er det begrenset hva du kan gjøre med intensitet ute på feltet, sier Høgmo til VG.

Han ledet landslaget i 35 kamper - også på en samling i 2016 hvor man spilte med C-landslaget mot Portugal med «10–12 forfall», ifølge Høgmo. Det endte med 3–0-tap.

– Ståle er nok veldig frustrert for dette er det verste som kan skje en landslagssjef rett før en viktig kamp. Samtidig er det en del av fotballen. Det er mange variabler du ikke rår over, mange faktorer du ikke har styring på. Det som er helt klart er at dette er uansett ikke tapt på forhånd. Det er en herlig «drive» i landslaget om dagen, det er mange gode formspillere og mange som vil vise frem når de får sjansen. Her er det muligheter, mener Per-Mathias Høgmo.