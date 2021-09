Tarjei Bø hevder «healer» reddet skiskytterkarrieren

Da sykdomsproblemene var i ferd med å ødelegge skiskytterkarrieren valgte Tarjei Bø (33) å oppsøke en healer – etter tips fra Petter Northug-leiren.

BRUKER HEALER: I en ny bok forteller Tarjei Bø at han benytter en healer når han har sykdomsutfordringer. Dette bildet er fra Holmenkollen Skishow i sommer.

33-åringen hadde helseutfordringer i starten av sin skiskytterkarriere og da sykdom igjen satt han ut av spill i 2011/2012-sesongen fant legene først ikke ut hva som feilte Bø. Etter hvert viste det seg at han hadde fått bakterieinfeksjonen twar.

I boken «Brødrekraften» som Bø har skrevet sammen med Johannes Thingnes Bø og journalist Lasse Lønnebotn, forteller Tarjei Bø hvordan kroppen feilet selv på rolige treningsturer.

– For toppidrettsutøvere kan twar være alvorlig. Jeg visste at noen utøvere hadde dødd av twar, og hvis du trener hardt med twar i kroppen, kan du ødelegge karrieren. Det første jeg tenkte var at dette måtte jeg ta på alvor. Dette skal ikke ødelegge karrieren min, slik det har gjort for mange andre, sier Thingnes Bø i boka.

Fakta Fakta: Dette er TWAR-bakterien En lungebetennelse forårsaket av bakterier av chlamydia-arten. Bakterien gir luftveisinfeksjon, ofte med lungebetennelse. Kalt TWAR etter en epidemi med opprinnelse i Taiwan. Bakteriene er små, og skiller seg noe fra de vanlige bakteriene ved at de «gjemmer» seg inne i cellene. For «vanlige folk» går infeksjonen over av seg selv, men toppidrettsutøvere kan merke problemer ved vanlig treningskapasitet. Kilde: Norsk Helseinformatikk, Aftenposten. Les mer

En fyr i Trøndelag

I et siste forsøk på å bli frisk valgte Tarjei Bø å lytte til et tips fra manageren til Petter Northug. Han ba Bø oppsøke «en fyr i Trøndelag», en såkalt healer. Det kan ha reddet karrieren til Bø, mener Bø selv.

Tarjei Bø kjørte til Trøndelag og oppsøkte denne personen og sier han fikk hjelp av behandlingen der, selv om det var «ufattelig vondt». Bø beskriver hvordan healeren masserte punkter under føttene hans. Bø beskriver behandlingen slik:

– Han trykket på noen soner der han visste at noe kunne løsne, og jeg ble fylt av en merkelig følelse. Hendene hans var varme, glovarme. Det var vondt og ble enda vondere, og jeg så at han fikk vondt i kroppen selv. Så ble smerten så stor at det kjentes som om han skar en kniv over tærne og fotbladene mine. Han tok ikke hardt i meg, men energien var så enorm. Det føltes som om jeg blødde under føttene. Da merket jeg at jeg satt med neglene boret inn i armlenet. Selv om han slapp taket i føttene, satt smerten i lenge. Det. Var. Så. Ufattelig. Vondt. Han sa at han drenerte lymfesystemet mitt, og jeg fikk øyeblikkelig tiltro til det han drev med. Da hørtes det ut som om han hadde fagkunnskap, selv om en fysioterapeut aldri ville utført en liknende behandling. Jeg var der i to timer og var helt gjennomvåt av svette da jeg dro derfra.

– Reddet meg

Bø beskriver episoden som «uvirkelig», og det beste av alt: Nesen var ikke tett, sårheten i halsen var borte.

– Det var som om jeg hadde reist tilbake i tid og møtt en fra en annen tidsepoke. Jeg hadde aldri opplevd noe liknende. Det var første gang jeg var hos Bjørn, en mann med varme hender i Trøndelag. Jeg hadde hatt twar i flere måneder og ingenting fungerte. Jeg hadde vært sengeliggende, tatt antibiotika, ikke trent på flere måneder og bare hvilt. Men etter én behandling hos Bjørn senhøsten 2012, var plagene nesten borte. Jeg fikk flere behandlinger av Bjørn de neste ukene og månedene, og for hver gang slapp plagene mer og mer. Uten ham hadde jeg kanskje aldri kommet tilbake som skiskytter, skriver Bø.

Han dro tilbake flere ganger til healeren som i boka bare er beskrevet med navnet Bjørn. Og han ble merkbart bedre og behandlingen ble mindre smertefull etter hvert.

– Noen sa at han var en kvakksalver, men han reddet meg. Ikke bare da, men flere ganger siden også. Hvis jeg får symptomer på forkjølelse eller influensa, drar jeg til Bjørn. Og når jeg drar derfra, er alt borte. Jeg har alltid hatt troen på alternativ behandling og at skolemedisinen ikke kan fikse alt. Kroppen er mer komplisert enn vi tror. Noen ganger må du ta utradisjonelle valg. Bjørn har mye av æren for at jeg kom tilbake som skiskytter. Hvis du ikke har møtt ham selv, er det vanskelig å forstå. Men de varme hendene hans utfører mirakler. Det føles som om hele kroppen blir renset og at avfallsstoffene renner av, beskriver han i boken.

Også Johannes Thingnes Bø har besøkt den alternative behandleren i Trøndelag etter en amputert sesong i 2012/2013. Han angrer ikke på at han tok turen.

I boken antyder Thingnes Bø at healeren «ryddet opp i hele kroppen fra topp til tå» på én time.

– Han vekslet mellom å legge hendene på beina, armene og brystet mitt. Han behandlet nerver, muskler og ledd, og jeg kjente varmen bre seg, helt inn til hjerteroten. Jeg har aldri kjent kroppen min på den måten. Det var en opprydning, en eksplosjon, han fikk gørra ut av systemet. Jeg aner ikke hvordan han klarte det, men etterpå kjente jeg meg pigg. Jeg kom med bein tunge som bly, og da jeg dro, kunne jeg fly ut døren. Alt var i orden.