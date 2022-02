Riiber slo tilbake etter OL-nedturen: Overlegen seier i Lahti

Dette er kombinertløperen Jarl Magnus Riiber:

* Alder: 24 år (født 15. oktober 1997)

* Klubb: Heming

* VM: 4 gull (to individuelt, to lagkonkurranser), 3 sølv (en individuelt og to lagsprint).

* OL: 1 sølv (lagkonkurranse 2018)

* Junior-VM: To gull, to bronse

* Verdenscupen: 45 enkeltseirer og tre sammenlagtseirer (2018/19, 2019/20 og 2020/21).

(NTB)