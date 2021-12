Nå får norske skiskyttere tilgang til «superhanskene»

ÖSTERSUND (VG) Mens de norske skiskytterne har store problemer med kulden i Östersund har én konkurrent tatt i bruk de nye «superhanskene» med innlagte varmetråder.

FRANSK OPPFINNELSE: Quentin Fillon Maillet går med hansker med varmetråder. Dermed har ikke franskmannen noen problemer i sprengkulden i Östersund.

Publisert Publisert Nå nettopp

Om det er 10 eller 15 minusgrader spiller ingen rolle for Quentin Fillon Maillet. Franskmannen har tre varmeprogram å velge i på sine hansker som har innlagte varmetråder. Dermed har han varme fingre når alt skal avgjøres på standplass.

Her i Östersund har de norske skiskytterne forsøkt alt mulig for å holde varmen på «avtrekksfingeren». På førsterunden på sprinten på torsdag gikk flere med ekstra hansker som de kvittet seg med rett før første skyting.

På andre skyting var kulden et problem igjen.

Snart er problemene historie også for de norske. Helmut Hanus, markedssjef i Kinetixx, som leverer hanskene til de franske og norske skiskytterne, bekrefter overfor VG at varmehanskene til de norske utøverne er i produksjon og vil være klar om noen uker.

Fransk idé

Om hanskene ikke er ferdig til neste verdenscuprunde i Hochfilzen, så vil de bli klar til rennene i franske Annecy i midten av desember.

– Hanskene er tillatt å bruke i verdenscupen. Nå forsøker vi å få tillatelse til å benytte hanskene også under OL i Beijing hvor kulden igjen kan bli et problem. Jeg tror det skal gå greit, sier Hanus til VG.

Johannes Thingnes Bø og nordmennene kan takke en konkurrent for hjelpen. Det var nemlig Quentin Fillon Maillet som lanserte idéen da han besøkte hanskeprodusenten for to år siden.

Les også Corona-smittet NRK-kommentator: – Føler meg litt spedalsk

– Det har ikke vært helt enkelt å få til fordi man opererer med kabler og batterier. Derfor tar det åtte til ti timer å produsere et par, og hver utøver får spesialtilpassede hansker. Ingen er like, forteller markedssjefen.

Med «full guffe» varer batteriene i 50 minutter. Det vil si at etter siste skyting på normalen - som er den lengste øvelsen - er det ikke så mye varme å hente ut av hanskene. Da er jo jobben uansett gjort.

Opprinnelig var hanskene laget for å brukes før rennene, men Quentin Fillon Maillett har med hell benyttet de under løp. Nå er planen å gjøre noen modifikasjoner på modellen som franskmannen bruker.

Sturla Holm Lægreid hadde helst sett at nyvinningen var på plass allerede i helgen hvor det søndag er meldt 15 minusgrader her i Östersund.

– Jeg ser frem til hanskene foreligger fordi jeg sliter skikkelig med kalde hender. Det er mye tid som går tapt på standplass med kalde fingre. Nå teiper vi med kinesiotape og bruker varme pads på håndleddene og fortsatt fungerer det ikke, sier Holm Lægreid.

– Det kan fort være at en varm finger og et godt avtrekk kan avgjøre om du får en medalje eller ikke i OL hvor det trolig blir veldig kaldt, fastslår han.

Tiril Eckhoff om «halvslapp fugl» etter sprinten: