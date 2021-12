Hareide tok farvel - RBK misset Europa-sjanse

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 2-2) Rosenborg kjempet seg tilbake i kampen, men misbrukte muligheten til å sikre 4.-plass og fortsatt håp om spill i Europa i 2022.

TOK FARVEL: Åge Hareide gir seg som fotballtrener.

Erik Eikebrokk, VG

Etter femti år i fotballen, 35 av dem som trener, har Åge Hareide (68) blitt fotballpensjonist. Den imponerende merittlisten består av kamper for blant annet Hødd, Molde, Norwich og Bayern München, samt femti landskamper for Norge.

Som klubbtrener har Hareide ledet Molde og Rosenborg ved to anledninger hver, i tillegg til å ha ledet landslagene til både Norge og Danmark. Hareide ledet sistnevnte til VM i 2021, et mesterskap han likevel ikke fikk delta i da kontrakten gikk ut i 2020 da VM-et egentlig skulle blitt arrangert.

Det var i sommer at Hareide varslet at 2021-sesongen blir hans siste som trener. Det er hovedsakelig familiære årsaker som gjør at Hareide nå vil bruke mindre tid på fotball, og mer tid på de som har ventet tålmodig på ham.

Skuffende første omgang

I avskjedskampen var Rosenborg avhengig av et minst like godt resultat som både Lillestrøm og Vålerenga for å sikre 4.-plassen som kan gi kvalifieringsspill til neste års Conference league (hvis Bodø/Glimt, Molde eller Viking vinner NM 2021 til våren).

Skal man tolke første omgang, virket det ikke som hjemmelagets spillere var interessert i å gi treneren den avskjeden han ønsket seg. I en for Rosenborgs del særdeles sjansefattig første omgang, gikk bortelaget til pause med 2–0-ledelsen.

Etter 13 minutter var Lars Vilsvik på riktig sted til riktig tid, da hjemmelaget sov på en hurtig tatt corner. Så var Even Hovland sist på ballen midtveis i omgangen, etter at Halldor Stenevik dro seg ned til dødlinja og slå inn foran mål.

Desperat seiersjakt

Hareide gjorde et trippelbytte i pause, og Noah Holm og Emil Konradsen Ceide sørget for å få opp tempoet på hjemmelaget. Etter flere skremmeskudd, var det til slutt Holm som fikset straffespark tjue minutter før slutt.

Stefano Vecchia sørget for ny spenning i kampen.

Samtidig som Strømsgodset falt stadig lenger tilbake i banen, holdt hjemmelaget tempoet oppe. Alene sørget Holm og Ceide for å skape flere farlige situasjoner i løpet av få minutter, enn hjemmelaget gjorde i hele første omgang. Fem minutter før slutt var det en annen innbytter, Rasmus Wiedesheim-Paul, som var sist på ballen etter Erlend Dahl Reitans gode innlegg fra høyre.

Rosenborg jaktet desperat seiersmålet som ville gi 4.-plass, men nærmere enn et par upresise innlegg fra gode posisjoner, kom ikke hjemmelaget i det som kunne blitt den perfekte avskjedsgave til Hareide.

Trenerjakten

Ettersom eliteseriesesongen nå er over, står Rosenborg i praksis uten trener. Det er stor spenning knyttet til trenerjakten, der både Kjetil Rekdal og Kjetil Knutsen skal være aktuelle kandidater, etter at Miloš Milojević skal ha takket nei til Rosenborg.

Det var ikke bare Hareide som fikk blomster av Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, før avspark. Også Alexander Tettey legger nå fotballspillerskoene på hylla, før han etter planen skal bli trener i Rosenborg-akademiet.

