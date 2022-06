Norge sløste med store sjanser: – Mye frustrasjon

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Slovenia 0–0) Ingenting stemte for Ståle Solbakkens menn før pause. Så tok landslagssjefen grep, men tross et massivt trykk og slovensk utvisning, fikk ikke Norge ballen i mål.

– Vi må ikke grave oss ned. Dette er fotball. Noen ganger går ikke ballen inn, sier Solbakken til TV 2.

Han konkluderer med at Norge gjorde en under pari første omgang, mens andre omgang var meget god med mange sjanser. Slovenias keeper Jan Oblak gjorde en strålende kamp og stoppet Erling Braut Haaland gang etter gang..

– Oblak, Oblak, Oblak, var det eneste Haaland sa på vei gjennom pressesonen.

Solbakken var såpass misfornøyd at han valgte å gjøre to endringer allerede i pausen: Alexander Sørloth kom inn for en svak Joshua King, mens Fredrik Aursnes ble erstattet av mer offensive Kristian Thorstvedt.

Norge tok umiddelbart tak i andre omgang, og da Miha Blazic ble sendt i dusjen etter et desperat forsøk på å stoppe Erling Braut Haaland på vei gjennom, så det lyst ut for Norges del.

Likevel klarte ikke Norge å få ballen i mål, til tross for et stormløp mot det slovenske målet til Oblak.

– Det er mye frustrasjon. Første omgang er altfor dårlig. Vi mangler trøkk og intensitet, sier kaptein Martin Ødegaard til TV 2 og legger til:

– Andre omgang er ganske bra, det mangler bare scoring.

Norge skulle kanskje hatt straffe da Fredrik Bjørkan ble felt ved dødlinjen mot slutten, men hverken dommeren blåste og VAR mente ikke at det var noen grunn til å gripe inn.

– Det lukter straffe, men sånn er det. Det var den dagen ballen ikke ville inn, sier Solbakken.

Også kaptein Ødegaard mente Norge burde hatt straffe:

– For meg ser det ut som at det er kontakt og straffe, sier Ødegaard til TV 2.

På overtid fikk Haaland en stor mulighet etter nydelig innlegg av Leo Skiri Østigård, men jærbuen fikk ikke nok kraft i headingen til å overliste Oblak. Mens tverrliggeren stoppet et frispark fra Martin Ødegaard.

Etter to sterke prestasjoner borte mot Serbia og Sverige, var Norge tafatte, energiløse og upresise i den første omgangen på Ullevaal stadion.

– Første omgang er noe av det dårligste jeg har sett av et norsk landslag på lenge, sier Egil «Drillo» Olsen på TV 2.

Etter Sverige-triumfen uttalte Solbakken at en del av oppskriften var å «frita Haaland for defensiv jobbing», men mot Slovenia var det manglende presspillet til Norge en av lagets store akilleshæler.

Norges eneste store mulighet før pause var da Martin Ødegaard, en av omgangens få lyspunkt, spilte Joshua King mer eller mindre alene med Oblak.

King rotet imidlertid bort ballen med et dårlig touch, og dermed gikk lagene målløse av garderoben. Kanskje skulle Slovenia også hatt straffespark før pause.

– Det ser ut som et straffespark, sa TV 2-ekspert Morten Langli om situasjonen der Slovenia-spilleren Justin Kurtic gikk i bakken like før hvilen.

Med byttene i pausen kviknet Norge og det ble et voldsomt kjør mot Oblaks mål. Sørloth hadde en brukbar heading, og Norge hadde også flere nesten-muligheter.

Kampen endret imidlertid karakter da Erling Braut Haaland stormet fra Miha Blazic og ble lagt i bakken. Slovenias midtstopper var siste hinder før Oblak, og dermed dro den portugisiske dommeren Fabio Verissimo opp det røde kortet.

Martin Ødegaard bøyde ballen elegant over muren, men forsøket sneiet oversiden av tverrliggeren og over.

PS! Sverige tapte hjemme for Serbia.