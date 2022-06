Carew-saken berammet: Ni dager i retten

Oslo tingrett har satt av ni dager til rettssaken mot tidligere fotballspiller John Carew (42) i høst.

TILTALT: John Carew erkjenner å ha betalt for lite skatt, men nekter for at dette er gjort med forsett.

Carew er tiltalt for forsettlig, grov skattesvik, og risikerer ubetinget fengsel dersom retten mener han er skyldig.

Saken skal opp for retten i perioden 18. til 28. oktober.

Da vil tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg få høre hvorfor Økokrim mener Carew må idømmes straff.

– John Carew har i sin pressemelding sagt at han erkjenner å ha unndratt skatt, så mye av saken vil ikke dreie seg om hvorvidt han har gjort unndratt skatt, men om hvilken skyld han har utvist. Der er vi uenig med Carew, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim til VG.

Hun avviser at saken er komplisert, selv om det er satt av ni dager i Oslo tingrett:

– Den har vært omfattende å etterforske siden det har vært unndratt store verdier over mange år, men selve straffesaken er ikke komplisert, sier Bender.

Millionsum

Carew anklages for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt i årene 2014 til 2019. Dette er perioden etter at 42-åringen la opp som fotballspiller. I denne perioden hevder Økokrim at Carew ikke oppga en inntekt på 12,8 millioner kroner, samt en formue på totalt 307 millioner kroner.

Carew har allerede erkjent at han betalt for lite i skatt, men nekter for tiltalepunktet som handler om forsett.

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sier han i en pressemelding.

CAREWS MOTPART: Økokrim og Marianne Bender.

Der sier han også:

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg har fått råd som i ettertid har vist seg å være feil.

Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel inntil seks år.

I andre skattesviksaker av tilsvarende størrelse, har Økokrim imidlertid ofte bedt om to års ubetinget fengsel.

John Carew pekte i vår på rådgiverne sine da det ble kjent at politiet har tatt ut tiltale i saken. Skatteeksperter VG har vært i kontakt med sier imidlertid at det ikke vil hjelpe 42-åringen i retten.

Førstestatsadvokat Marianne Bender fortalte tidlig i mai at Carew har oppholdt seg i Norge langt mer enn hva loven åpner for uten at han skal skatte til hjemlandet.

– Det er viktig at personer som har vært bosatt i utlandet og som ønsker å flytte hjem til Norge også må gjøre dette skattemessig. Ønsker du å bo i Norge, må du også skatte til Norge, sa hun.

