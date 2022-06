Presidenten og eksperten er mor og sønn: – Mulig jeg bruker slakterkniven mer enn før

TRONDHEIM (VG) Nyvalgt skipresident Tove Moe Dyrhaug (56) trodde aldri hun kom til å fortsette arbeidslivet i nok et «sirkus». Sønnen og tidligere langrennsløper Niklas (34) mener det er det hun er laget for.

– LYKKE TIL, MAMMA! Gamle historier ble som nye da VG samlet Niklas Dyrhaug og Tove Moe Dyrhaug for å både se tilbake på Rosenborg-tiden og fremover mot et nytt presidentverv i Norges Skiforbund.

– Jeg overrasket meg selv. At jeg i det hele tatt sa ja til å bli presidentkandidat, sier den nyvalgte skipresidenten, tar seg en liten tenkepause og lar nok en setning henge i luften.

– Jeg har alltid sagt at den dagen jeg slutter i Rosenborg, så går jeg ikke til noe som er så medieeksponert…

– Ikke skrudd sammen sånn

Niklas Dyrhaug sitter ved siden av. Som aktiv skiløper i en årrekke vet han litt om hva som rører seg i Norges Skiforbund. Og like mye nå som langrennsekspert hos rettighetshaver Viaplay.

Han smiler godt da VG spør om han ikke kunne se for seg at moren valgte et yrke eller verv der man rett og slett er skånet for mye trykk og kritikk.

– Jeg tror ikke mamma er skrudd sammen sånn. Hun passer til dette. Hun har opplevd et ekstremt trykk til tider i Rosenborg. Den erfaringen og det at hun er samlende og folkelig, det tror jeg kan passe veldig bra for at forbundet skal dra i samme retning fremover. Og livet er for kort til å ikke gjøre det man føler for.

– Skal lete lenge for å finne misnøye

Søndag formiddag ble 56-åringen historisk. Av Skitinget ble hun valgt til president med overlegen margin og blir den første kvinnelige i Norges Skiforbund noensinne.

Over en kyllingsalat og lettbrus på en av Trondheims bedre lunsjkafeer noen dager i forkant av valget, forteller hun sammen med Niklas Dyrhaug om hvorfor hun drar fra en jobb hun ifølge Adresseavisens kommentator er sterkt ønsket med videre i.

– De aller fleste lederne i Rosenborg, enten det er trenere eller øvrige ledere, de drar fra klubben mot sin vilje. Tove Moe Dyrhaug er et unntak, sier Birger Løfaldli og fortsetter:

– Posisjonen hennes i klubben er vanskelig å overvurdere. Det er veldig mange meninger om alle maktpersoner i Rosenborg, men du skal lete godt for å finne sterk misnøye med henne. Det er spesielt med tanke på all turbulensen klubben har vært i de siste årene.

– Går til et «sirkus»

Hun har tidligere nevnt at hun ikke så for seg å si ja til å bli kandidat til presidentvervet. Hun vet nemlig ganske mye om hva det går ut på etter ti år som medlem av skistyret. Forespørselen måtte bare modnes litt.

Til slutt kom følelsen av at hun har egenskapene som skal til for å samle Ski-Norge.

VGs påstand om at hun nå går fra ett vepsebol til et annet blir pent avvist.

Men Dyrhaug har i trønderklubben stått i offentlighetens lys i alt fra trenersparkinger, periodevis krass kritikk av resultater, salg av spillere, håndteringer av store profiler.

Nå går hun til en organisasjon som opplever mye av det samme.

I tillegg har Norges Skiforbund vært i en stor offentlig konflikt på grunn av personalsaken med landslagssjefen i hopp, Clas Brede Bråthen.

– Vi kan si at jeg går fra ett sirkus til et annet. Det er mer positivt ladet, sier hovedpersonen, som understreker at vervet i forbundet er helt ufarlig.

Skipresidenten mener veien til suksess handler om å samhandle godt, et mantra hentet rett fra RBKs filosofi om å bygge lag, og at det er så mye bra folk i grenene at hun tror det er mulig å dra samme vei.

Til tross for ulike interesser og ulike forutsetninger mellom freeski, langrenn, alpint, hopp, telemark og kombinert.

– Jeg tror hun kan samle alle skiidrettene og dra alle i samme retning fremover. Hun er jordnær, snakker med alle, og god til å finne en felles vei. Det synes jeg mamma er veldig flink til, sier Niklas Dyrhaug.

Eksperten og presidenten

Halvveis inn i salaten blir de to litt mer alvorlige. VG spør om hvordan de skal håndtere at han er ekspert og hun president. Det kan være at de profesjonelt får noe med hverandre å gjøre.

– Jeg tror det kommer til å gå veldig fint. Jeg har mye meninger om forbundet, men mest det langrenn gjør. Jeg tror den sportslige ledelsen eller langrennskomiteen (styret i langrenn) må svare mest for det jeg sier, svarer Niklas Dyrhaug.

– Det har vi takhøyde på, ja. Jeg har sittet i skistyret mens han var på landslaget. Der har jeg vært bevisst at jeg har sett lite på ham, men vært mye mer på hopp og kombinert. Og gjennom årene så har vi vært langt fra enige om ting. Vi er ikke redde for å kritisere hverandre. Vi er åpne og ærlige folk.

– Men det er mulig jeg bruker slakterkniven enda mer enn før, sier sønnen og smiler igjen.

– Hva er du mest imponert av Toves jobbliv de siste snaue 20 årene?

– Det er at hun har stått i heksegryten i 18 år. Jeg vet hvor mye hun har jobbet, det er ikke en vanlig jobb, det er en livsstil. Jeg har slitt med å få tak i henne store deler av året. Uansett hvor mange ganger jeg ringer. Det er så travelt. Hvis jeg skal nevne en spesiell hendelse var da du avblåste påskefeiringen fordi Nicki Bille hadde herjet på i byen, sier han og ser på moren.

Skipresidenten påpeker at aprildagen i 2014, der den danske Rosenborg-profilen den gangen ble siktet for å ha bitt en politimann på byen i København, ikke var den mest morsomme hun har vært med på.

– Skjønte at det hadde gått for langt

Men familiemessig var det nok verre da Abrahallen, en innendørs fotballarena der Rosenborg trente i Trondheim, blåste ned første juledag...

Så at det har vært en livsstil, det er hun helt enig i.

– Jeg blir nok alltid forbundet med RBK og familien har ikke hatt noe valg. Jeg har jo bare gått glipp av en hjemmekamp på 18 år. Det året da Synne (yngste datteren) skulle konfirmeres ventet vi på terminlisten. Hun spurte meg hva jeg hadde valgt av kamp og konfirmasjon. Da skjønte jeg at det var gått for langt, sier Dyrhaug og ler.

Søndag var en 18 år lang æra over.