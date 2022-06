Lars Lagerbäck om Norge: – Allerede gode nok for mesterskap

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck var tilbake på Ullevaal for første gang siden han mistet jobben som norsk landslagssjef. 73-åringen mener Norge allerede leverer på nivå godt nok for EM- og VM-sluttspill.

JUBELKVELD: Sander Berge, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth jubler for scoring mot Sverige. Kvartetten var også en del av Lars Lagerbäcks Norge.

– Ja, Norge er allerede gode nok for mesterskap, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål. Han har ledet Sverige, Nigeria og Island i seks mesterskap, men med Norge sa det stopp med Serbia-tapet i playoffet for fjorårets EM.

Norges forrige landslagssjef (2017–2020) mener at hans eget lag også var godt nok for mesterskap.

– Men vi hadde noen marginer mot oss og ble forstyrret av pandemien. Vi fikk jo ikke engang spille ferdig Nations League som kunne gitt oss en inngang til VM (måtte trekke seg fra kampen mot Romania). Norge har definitivt gode sjanser nå, mener han etter det svært underholdende derbyet som endte med norsk 3-2-seier.

Landslaget har i løpet av 11 dager tatt 10 av 12 mulige poeng i Nations League. Tre EM-plasser ligger i Nations League-potten til EM i 2024. Tyskland er direkte kvalifisert som arrangør, mens de 20 plasser bestemmes av neste års EM-kvalifisering. Gruppene trekkes ikke før i oktober. Skulle Norge ikke kvalifisere seg gjennom den ordinære kvalifiseringen, vil en gruppeseier i Nations League garantere en ekstramulighet våren 2024.

UNIK HAALAND: Lars Lagerbäck bruker ordet «unik» om Erling Braut Haaland. Her foran kampen mot Østerrike i 2020. Der scoret Haaland sitt første mål for Norge.

Ståle Solbakken mener også at Norge nå leverer prestasjoner som kan gi landslaget plass i det første sluttspillet siden han selv spilte EM i år 2000.

– Det er i hvert fall sjanser for at vi er med og fighter om det da, svarer Ståle Solbakken til VG. Hans første forsøk – fjorårets VM-kvalifisering – mislyktes.

Solbakkens utgave av Norge begeistrer Lars Lagerbäck.

– Det ser bra ut med Solbakken. Norge spiller slik jeg ville hatt det, velorganiserte og vet hva de skal gjøre i forsvarsspillet. Og med Haaland så går det an å løse det meste fremover på banen, sier han etter jærbuens oppvisning med to scoringer og en assist mot Sverige.

Det var Lagerbäck som ga Haaland debuten på A-landslaget i 2019. Han scoret sine seks første landslagsmål med svensken på benken – blant annet et hat trick mot Romania i 2020.

– Han er en unik spiller, sier Lagerbäck. Han var like imponert som alle andre på Ullevaal søndag.

– Resultatet av kampen og hva han gjør taler for seg selv, mener Lars Lagerbäck.

TV-JOBB: Lars Lagerbäck var på plass som ekspert for Viaplay på Ullevaal. Her med Sveriges landslagssjef Janne Andersson etter matchen.

Solbakken brukte mot Sverige syv av spillerne som var på banen for Lagerbäck i Serbia-tapet høsten for to år siden.

– Det er som jeg sa da jeg måtte slutte: Dette er et av Europas mest spennende landslag. Fire-fem av de unge hadde spilt på landslaget i ett år og man så jo en enorm mulighet til utvikling. De er på god vei, mener Lars Lagerbäck og legger til:

– Dette norske landslaget skal kunne ta ytterligere steg. Mange av spillerne er unge og i bra klubber.

Da Lars Lagerbäck debuterte som norsk landslagssjef for fem år siden ga han samtidig Sander Berge (da 19 år) debuten for Norge.

– Han er en spiller som det blir snakkes for lite om. Sander Berge er en konge på sitt vis. Helt fenomenal, beskriver Lagerbäck.

Mot Sverige spilte Sheffield Uniteds midtbanespiller til syv poeng på VGs spillerbørs.