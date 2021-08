Pellegrino-show mot gamleklubben: – Tidenes Glimt-debut på Aspmyra

ASPMYRA (VG) (Bodø/Glimt - KBK 3–0) Amahl Pellegrino (31) scoret tre ganger i løpet av sine 20 første minutter på Aspmyra i Bodø/Glimt-drakt.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Eliteserien har savnet Amahl Pellegrino, så her er jeg, gliser Pellegrino overfor VG.

Trener Kjetil Knutsen så etter Pellegrino på stillingen 0–0, og etter 58 spilte minutter entret Glimts nyervervelse kunstgresset på Aspmyra.

Bare 120 sekunder senere presenterte målmaskinen seg for både sine nye lagkamerater og supportere med en scoring fra kloss hold. Etter drøyt 20 minutter på banen hadde Pellegrino plassert inn 2–0 og hamret inn 3–0 på straffespark.

– Det er tidenes Glimt-debut på Aspmyra, sier mangeårig Avisa Nordland-reporter Freddy Toresen til VG.

Mer i vente

Pellegrino var også selv storfornøyd med debuten, men spissen varsler samtidig at han har langt mer på lager.

– Det var gøy å komme inn. Jeg vet at jeg har mer å gi, og at jeg ikke er helt 100 prosent enda, men å sitte igjen med tre poeng og hat trick er bra, sier Pellegrino.

– Hvor mange prosent er du på nå da?

– 70–75 prosent.

Han gjorde mange glade søndag kveld. Fansen, men også lagkameratene.

– Han kommer inn og du ser han har stort engasjement. Det virker som han har kommet inn og tatt opp hansken med engang. Det er hyggelig å se. Det er veldig gøy at han får uttelling med tre scoringer. Det er perfekt, sier Bodø/Glimt-spiller Patrick Berg til VG.

Backen Fredrik Bjørkan ser frem til å samarbeide med Pellegrino på venstresiden til Bodø/Glimt.

– Det tror jeg kan bli utrolig bra. Vi fikk ikke spilt så mye sammen, men det gleder jeg meg veldig mye til, sier Bjørkan til VG.

Også agent Atta Aneke er glad på Pellegrinos vegne.

– Det er utrolig gøy, men ikke uventet. Han har noen unike egenskaper som Glimt kommer til å høste godt av, forteller Aneke til VG.

NY GLIMT-HELT: Amahl Pellegrino jublet foran sine nye supportere på Aspmyra søndag kveld.

Ny Glimt-helt

Pellegrino scoret fantastiske 25 mål for Kristiansund forrige sesong. Det ga drammenseren en lukrativ avtale med Damac FC, men etter et halvt år i Saudi-Arabia knyttet han seg til en avtale med Bodø/Glimt for resten av sesongen.

Kontrakten ble underskrevet for bare fem dager siden. Torsdag fikk Pellegrino sine første minutter i europacupkampen mot Zalgiris, før han fikk vist hva han er god mot gamleklubben på Aspmyra.

Hjemmepublikumet var nærmest fra seg av glede over opptredenen til lagets nye angriper.

Til tross for bare 32 minutter på banen var det ingen tvil om hvem som skulle bli utropt til kampens beste spiller:

«AMAHL PELLEGRINO!» ropte et samlet Aspmyra og ga 31-åringen stående ovasjoner.

Legger press på Molde

Det var en kamp mellom serietoeren og tabelltreeren som var jevn helt til Pellegrino ble satt inn. Kristiansund hadde flere gode muligheter, spesielt ved nykjøpet Moses Mawa, men den tidligere Strømsgodset-spilleren klarte ikke å overliste en glitrende Nikita Haikin i Glimt-målet.

– Han er en god spiller, så det er ikke noe sjokk det, sier KBK-spiller og Pellegrino-kamerat Moses Mawa til VG.

Seieren betyr at gultrøyene har 31 poeng etter 16 runder. Nå er den regjerende seriemesteren bare to poeng bak Molde på tabelltopp. KBK blir stående på 26 poeng – og skyves ned til 4. plass av Lillestrøm som vant mot Haugesund.

– De sier jo at høsten er gul. Vi får håpe at den blir det, gliser Glimt-trener Kjetil Knutsen overfor VG.

