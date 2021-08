Kilde i knallform før OL-sesongen: – Én kilo mer enn den gamle rekorden

SOGNSVANN (VG) Aleksander Aamodt Kilde (28) er i knallform før OL-sesongen. Sammen med lagkameratene ble det satt nye rekorder under de fysiske testene til alpinlandslaget.

KNALLFORM: Aleksander Aamodt Kilde var i knallform under fredagens fysiske tester på Olympiatoppen.

– Jeg perset i benkpress. 141 kg, så det er én kilo mer enn den gamle rekorden, sier Kilde med et lurt smil til VG.

Alpinkometen ledet verdenscupen sammenlagt i fjor, men måtte bryte sesongen da han røk kortbåndet i januar. Et halvt år senere kommer han spaserende ut hovedinngangen på Olympiatoppen i Oslo, godt fornøyd etter sommerens fysiske tester.

200 kg i knebøy, 20 repetisjoner med 144 kg i samme øvelse og 25 hang-ups, er noe av det Kilde trekker frem fra testene.

– Det var mye bra. Bra trøkk i gruppa, og alle her er jo helt rå, sier fartskanonen.

Kilde forteller med rosende ord om en treningsgruppe med et enormt samhold og treningsvilje. For selv om Bærums-gutten er regnet som landslagets sterkeste kort, og har rekorden på testen, er det flere unggutter som kommer stormende bak.

3000 METER: Gutta startet fredagens tester på 3000 meter på løpebanen på Olympiatoppen i Oslo.

26 år gamle Henrik Røa tok verdenscupen med storm da han kjørte seg inn i både topp-30 i utfor, og sikret en tiendeplass på VM-utforen i Cortina i februar. Og Heming-løperen er ikke bare god på ski, han er også en av Kildes største utfordrere i styrkeøvelsene.

– Pers ja! 215kg i knebøy, sier Røa stolt til VG og fortsetter:

– Det er kanskje det jeg har siktet mest mot i det siste, så å få det til på en test som dette er gøy. Formen er veldig fin nå.

Det er fortsatt Kilde som har rekorden i maks knebøy på 220kg, som han tok i 2018.

Atle Lie McGrath og Adrian Smiseth Sejersted satte også nye personlige rekorder under testen på Olympiatoppen.

– Formen er veldig bra, tydeligvis. Jeg perset i knebøy på 185kg, 15 kg mer enn sist, sier McGrath og ler litt før han kommer på at han også satte ny rekord i «den viktigste» øvelsen:

– Benk! Det er jo den viktigste. Der tok jeg 110kg, så det er jo stort for meg. Også tok jeg 21 chins, så det var veldig bra.

Unggutten satte også ny personlig rekord totalt på testen. Der håvet han inn 979 poeng.

– 21 poeng unna tusen, så det hadde jo vært dritfett og få, men da har jeg noe å jobbe mot til neste år, sier McGrath.

TILBAKE: Adrian Smiseth Sejersted er tilbake fra en kneskade han pådro seg under utforen i Bormio.

Det var en sliten Sejersted som tok over plassen til McGrath utenfor Olympiatoppen.

– Atle er helt sykt bra på vei. Jeg er ganske godt på vei jeg også, men ikke like bra som Atle, svarer fartskanonen på spørsmål om hvordan det går med han etter kneskaden har pådro seg i utforrennet i Bormio forrige sesong.

For også de måtte avbryte forrige sesong grunnet kneskader. McGrath røk et sideleddbånd under storslalåmrennet i Adelboden, og Sejersted fikk seg en trøkk i kneet i Bormio og sliter også med artrose.

– Jeg gjennomførte ganske greit i dag. Jeg satte ny rekord på chins, der tok jeg 23 repetisjoner, sier Sejersted.

PS! Alpinistenes Ironman-test ble opprinnelig utviklet våren 2002. Testen består i alt av åtte øvelser: 3000 meter, hexagonal Obstacle (spenst), maks knebøy, submaksimal knebøy (1,2 X kroppsvekt kvinner og 1,5 x for menn), maks benkpress, chins (hangups), brutal benk (situps) og 90 sekunder kassehopp. Utfra prestasjonene ender man opp med en poengsum.