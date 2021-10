Glimt-profiler verdsettes til 130 millioner: – Tror en del drar etter sesongen

DRAMMEN (VG) Bodø/Glimt gjorde seg bemerket i Fotball-Europa med 6–1-seieren over Roma. Flere av spillerne forsvinner trolig til utenlandske klubber allerede i vinter.

VERDIFULLE: Erik Botheim, Patrick Berg og mange av de andre Bodø/Glimt-spillerne har trolig karrierer foran seg i større klubber.

– Jeg skal ikke prøve å selge spillere allerede, men jeg tror det er en del som drar etter sesongen, sier Amahl Pellegrino til VG.

31-åringen scoret selv ett av målene mot Roma forrige torsdag og er på utgående kontrakt i Glimt. Også landslagsspillerne Fredrik Bjørkan (23) og Marius Lode (28) kan gå gratis etter sesongen. Verdiene til de tre profilene er derfor ikke med i VG-ekspert Tor Kristian Karlsens vurdering av Glimt-stallen.

Samtidig prises ni andre Glimt-spillere til over 130 millioner kroner foran onsdagens «seriefinale» mot Molde. Blant dem er Patrick Berg. 23-åringen kan bli solgt for opp mot 35 millioner kroner i vinter, mener Karlsen.

– Ingen begrensninger

Kjetil Knutsen (53) er treneren som har skapt det gule eventyret i Nord-Norge, sammen med typer som sportssjef Aasmund Bjørkan (48) og daglig leder Frode Thomassen (54).

Siden 2018-sesongen har Knutsen hatt hovedansvaret som trener. Han har stått i front for en unik treningskultur som spillerne kan takke for at de nå er aktuelle for utenlandske storklubber, ifølge Fredrik Bjørkan. Venstrebacken er blitt fast inventar i landslagstroppen og har flere kontraktstilbud han snart må ta stilling til.

– Jeg vet at det er klubber som er interessert. Det er kjempehyggelig. Jeg har ikke fått satt meg ned og gjort et valg enda. Det viktigste blir at jeg passer inn i spillestilen og laget jeg velger, sier 23 år gamle Bjørkan til VG.

Han forteller at prestasjonen mot Roma var en stor opplevelse.

– Når du spiller bra mot slike motstandere, får du troen på at så å si alle sammen kan spille på et mye høyere, internasjonalt nivå. Det er en utrolig deilig følelse. Jeg føler ikke at det er noen begrensninger for hvor langt folk kan nå, sier Bjørkan, før han roser trener Knutsen og resten av klubben.

– Det er en helt fantastisk gjeng i Glimt. Alle er sultne på å bli bedre hver dag. Ingen av oss var fantastiske fotballspillere, men vi har tatt steg sammen.

Pellegrino deler synet.

– Kvaliteten på laget er helt fantastisk. Det jobbes godt i Bodø. Det er veldig mange bra spillere på banen og så har vi talent på benken. Det har vært veldig kult å få oppleve treningskulturen og ha de trenerne jeg har her.

31-åringen har foreløpig ikke avklart sin egen fremtid utover avtalen med Glimt som varer ut sesongen.

– Alle drømmer om utlandet

Ola Solbakken (23) er blant spillerne som har hatt en nærmest utrolig utvikling etter at Knutsen hentet ham til Bodø. Trønderen har en fortid i junioravdelingen til Rosenborg og A-laget til Ranheim.

Mot Roma scoret angriperen to ganger og fikk vist frem både sin ekstreme hurtighet og målteft. I søndagens match mot Strømsgodset kombinerte Solbakken med Erik Botheim (21) før han skrudde inn 0–1 til Glimt på en måte selv den tidligere Arsenal-spissen Thierry Henry ville vært stolt av.

23-åringen har kontrakt med Glimt kun ut neste sesong. Av VG-ekspert Karlsen verdsettes Solbakken til opp mot 16 millioner kroner.

– Jeg har kontrakt i Glimt. Jeg har ikke tid eller energi til å ha fokus på andre ting. Det er sånn jeg må tenke. Men når prestasjonene er bra, skjønner også jeg at å være i Glimt er et bra utstillingsvindu. Alle drømmer jo om utlandet og å komme på landslaget. Men det er en konsekvens av å ha fokus på prestasjoner og bli bedre hver dag, sier Solbakken til VG i dette intervjuet:

Kevin Ingebrigtsen representerer midtstopper Brede Moe (29) gjennom firmaet Stars & Friends. Agenten er overbevist om at Glimts storspill i kamper som mot Roma blir lagt merke til internasjonalt.

– Jeg er i Wien hvor jeg har sett Rapid spille kamp, men det snakkes bare om Bodø/Glimt rundt bordet her nå. Det er speidere fra Valencia og andre store klubber i Europa her. Det gir ringvirkninger i hele Fotball-Europa, et sånt resultat, sier Ingebrigtsen til VG.

Han forteller at det har vært interesse for midtstopper Moe.

– Det har vært noen henvendelser som han har avvist. Han er godt etablert i Bodø, har en trygg posisjon og trives med familien. Så det skal noe ekstraordinært til før han drar ut. Men det er klart at hvis han leverer på dette nivået, så blir han interessant, sier agenten.

Knutsen om egen fremtid

Trener Knutsen mener det kun er positivt at flere av spillerne nå jaktes av større klubber.

– Det er jo veldig positivt. Vi har jobbet godt over tid. At andre legger merke til det, er naturlig. Så må vi finne en timing på når det er riktig å slippe spillerne. Det skal være bra for både spiller og klubb, sier Knutsen til VG i dette intervjuet:

Han har selv en kontrakt som utløper neste sommer og er ønsket i Trondheim som ny Rosenborg-trener. Etter resultatene i Europa med Glimt kan det også åpne seg muligheter i utlandet for karen fra Arna i Bergen.

På spørsmål om han har et stående tilbud om forlengelse fra Glimt som han kunne signert nå, svarer Knutsen følgende:

– Det jeg vil si om det er at jeg er på jobb i Glimt hver dag. Vi er ikke en større klubb enn at vi snakker sammen. Dialogen er veldig fin.

– Når vil du ta en endelig avgjørelse om din egen fremtid?

– Det har jeg ikke noe svar på nå. Det handler først og fremst om at jeg må ta en riktig avgjørelse med tanke på min familie. Jeg har en kontrakt i Bodø/Glimt til neste sommer, så det er egentlig ikke noe som brenner på dass.

– Du sa en gang at du har kastet bort ti år av trenerkarrieren din på tidligere valg. Hva er drømmen din nå?

– Drømmen min? Det er å levere hver eneste dag for den arbeidsgiveren som betaler lønnen min. Det er en herlig drøm, sier Knutsen og gliser.

Glimt-profilene

Her er VGs oversikt over Bodø/Glimts mest attraktive spillere, inkludert Ulrik Saltnes (28) som er ute med en kneskade til desember.

Nikita Haikin (26)

Posisjon: Keeper

Kontrakt: Ut 2022

Agent: Roger Sporsheim

Verdi: 10–12 millioner

– Fra å ankomme som et usikkerhetsmoment er russeren i dag blant de aller beste keeperne i Eliteserien. Men målvakter blir ikke priset like høyt som utespillere, sier Tor-Kristian Karlsen.

Alfons Sampsted (23)

Posisjon: Høyre back

Kontrakt: Ut 2022

Agent: MD Management

Verdi: 10–12 millioner

– Ikke like ekstrem til å forsere med ballen som Bjørkan på motsatt side. Til gjengjeld er islendingen meget dyktig til å vinne annenballer, og kommer ofte til innlegg. Fortsatt ung nok til å være attraktiv for større ligaer. Startplassen på Islands landslag er også et stort pluss, sier Karlsen.

Brede Moe (29)

Posisjon: Stopper

Kontrakt: Ut 2023

Agent: Kevin Ingebrigtsen

Verdi: 4–6 millioner.

– Alder og skadehistorikk gjør nok at det må et slags spesialtilfelle til for at denne pålitelige, pasningssikre midtstopperen skal være aktuell for en overgang utenfor Eliteserien, sier Karlsen.

SOLIDE: Brede Moe og Alfons Sampsted stopper her Romas Eldor Shomurodov forrige torsdag.

Marius Lode (28)

Posisjon: Stopper

Kontrakt: Ut 2021

Agent: Jim Solbakken

Verdi: Bosman (18-20 millioner hvis under kontrakt)

– Landslagsstopperen kan gå gratis i januar og har sikkert allerede fått mange tilbud fra steder som Tyrkia, Hellas og Russland. Håper muligens på en overgang til en enda mer attraktiv liga, men alderen taler imot det, sier Karlsen.

Fredrik Bjørkan (23)

Posisjon: Venstre back

Kontrakt: Ut 2021

Agent: Atta Aneke

Verdi: Bosman (25-30 millioner hvis under kontrakt)

– Den offensive og robuste venstrebacken kan forlate barndomsklubben uten overgangssum om noen få måneder. Har allerede stor interesse fra mange gode europeiske ligaer, sier Karlsen.

Sondre Brunstad Fet

Posisjon: Midtbane

Kontrak: Ut 2023

Agent: HGH Management, Stein Hoff/Bent Raknes

Verdi: 8–10 millioner

– Midtbanespilleren har kanskje kommet litt i skyggen av de andre kometene rundt seg, men Brunstad Fet har vært god fra indreløperposisjon. Skaper både sjanser og kommer til avslutninger selv. Kanskje mer aktuell for utlandet i en eventuell «andrebølge» av Bodø/Glimt-salg, sier Karlsen.

Patrick Berg (23)

Posisjon: Midtbane

Kontrakt: Ut 2022

Agent: Atta Aneke

Verdi: 30–35 millioner

– Midtbanedirigenten har lenge vært meget god, men denne høsten har han hevet spillet enda et nivå. Allerede ønsket av nederlandske klubber. Frem mot januar-markedet vil tilbudene fortsette å tikke inn, sier Karlsen.

HVILKEN KLUBB RINGER FØRST? Sampsted, Botheim og Berg er alle ettertraktet.

Les også Glimt-leiren rammet av skade og sykdom - Berg mister «seriefinalen» mot Molde

Morten Konradsen (25)

Posisjon: Midtbane

Kontrakt: Ut 2023

Agent: Tore Pedersen

Verdi: 4–6 millioner

– Førsteprioritet for Konradsen er å spille seg til en fast plass på Glimt-midtbanen. Formkurven er stigende for det tidligere stortalentet. Kan bli en nøkkelspiller neste sesong, sier Karlsen.

Ola Solbakken (23)

Posisjon: Angrep

Kontrakt ut 2022

Agent: Nordic Sky, Bjørn Tore Kvarme

Verdi: 14–16 millioner

– Kantspilleren har vært blant de beste spillerne til Glimt denne høsten – spesielt i Europa har han vært fremragende. Disse prestasjonene har definitivt blitt lagt merke til, mange agenter og klubber er svært nysgjerrige på denne kreative angriperen. Den korte kontraktstiden er småproblematisk for Glimt, for Solbakken kan være verdt det dobbelte neste høst (men da går han gratis), sier Karlsen.

Erik Botheim (21)

Posisjon: Angrep

Kontrakt ut 2022

Agent: Jim Solbakken

Verdi: 20–25 millioner

– Unge spisser som scorer er selvsagt ekstremt attraktive, men kort kontraktstid er også en ulempe i dette tilfellet. Botheim, som merkelig nok ble fristilt av RBK for å signere for Glimt, vil nok også bli het i neste overgangsvindu, sier Karlsen.

ETTERTRAKTET: Erik Botheim jublet for en av to scoringer mot Roma sammen med Moe, Sampsted og Sondre Brunstad Fet.

Amahl Pellegrino (31)

Posisjon: Angrep

Kontrakt ut 2021

Agent: Atta Aneke

Verdi: Bosman (4-6 millioner hvis under kontrakt)

– Dersom det ikke dukker opp noe ekstremt attraktivt, er det nok sannsynlig at storscoreren forlenger Glimt-oppholdet, sier Karlsen.

Ulrik Saltnes (28)

Posisjon: Midtbane

Kontrakt ut 2022

Agent: Nordic Sky, Bjørn Tore Kvarme

Verdi: 6–8 millioner

– Få indreløpere kan matche tallene til Saltnes. Likevel bidrar alderen (29 neste måned) til at den høyreiste midtbanespilleren ikke er altfor ettertraktet utenfor landegrensene. Kanskje mest attraktiv for litt mer eksotiske eventyr som Tyrkia, Hellas eller østeuropeiske land, sier Karlsen.

FOTBALLEKSPERT: Tor-Kristian Karlsen har erfaring som sportsdirektør og speider for klubber som Watford, Bayer Leverkusen, Hannover, Zenit St. Petersburg, Fredrikstad og Start.

