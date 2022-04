Sportskommentator Jon Herwig Carlsen er død

Den legendariske kommentatoren Jon Herwig Carlsen ble 84 år gammel, og døde søndag etter lengre tids sykdom.

Det bekrefter familien overfor NRK.

– Han døde søndag kveld etter lengre tids sykdom. Han sovnet stille inn med de nærmeste rundt seg, opplyser sønnen Jon Christian Herwig Carlsen til kanalen.

Den legendariske kommentatoren, for mange kjent som selve stemmen til NRKs vintersportssendinger fra 1970-tallet og utover, ble 84 år gammel.

Carlsen er blant annet opphavsmannen til uttrykket «stafett er stafett» og kommenterte det berømte stavbrekket til Oddvar Brå i 1982.

Han dannet i mange år par med Kjell Kristian Rike, som gikk bort i 2008. Carlsen fortalte i et VG-intervju kort tid etterpå om det nære forholdet til Rike.

Carlsen fikk kongens fortjenstmedalje for sin formidlingsinnsats i 2008, og ble også tildelt Gullruten hederspris året før.

– Det er veldig, veldig trist. Det er et stykke TV-historie som er borte. Jeg har vært så heldig å kjenne ham i over 50 år, jobbet sammen i 43, sier tidligere NRK-kollega Arne Scheie til VG.

Meget allsidig

– Han var helt fantastisk. Og allsidigheten hans må vi ha med. Alle idretter! Han var med på dem alle! På vann, med motor, på snø, legger Scheie til.

– Ingen jobb var for stor eller for liten for Jon. Profesjonaliteten hans var fantastisk. Ingen som har hatt så mange idretter og tatt alle så godt. Det er så imponerende. Jeg har bare positive ting å si om Jon som TV-menneske.

– Han er en av de viktigste TV-personlighetene i Norge gjennom alle tider. Helt enorm.

Kommenterte hopp

Scheie og Carlsen kommenterte hopp sammen for NRK i en årrekke.

– Jeg var så heldig å få kommentere hopp med ham i tolv sesonger og det var den morsomste tiden for meg. Både i og utenfor boksen. Det er minner jeg har for resten av livet.

– Hva sitter du igjen med?

– Det er kollegaen, vennen og den profesjonelle TV-medarbeideren Jon. Han var en ener i å forberede seg. Han visste mer om Matti Nykäänen enn Nykänen selv. Det var moro, og det var en fantastisk tid jeg fikk oppleve med ham.

– Jeg har veldig mange minner med ham fra sportsrevyen på 70-tallet og oppover. Det er gode minner, slår Scheie fast.

Fakta Kort forklart: Dette var sportskommentator Jon Herwig Carlsen Født 15. april 1937

Død: 10. april 2022

Oppvokst på Kampen

Utdannet lærer

Sportskommentator for NRK.

Ansatt i NRK fra 1967 til 2007.

Sesongen 2011/2012 ble hans siste som kommentator

Begynte som trafikkjournalist i bedriften.

Norgesmester både i håndball og ishockey

– En dramaturgiens mester

Sportsskribent og kommentator Jan Petter Saltvedt i NRK hyller sin avdøde kollega.

– Det er kanskje tidenes norske kommentator som er borte. Han var en dramaturgiens mester, sier Saltvedt til VG.

Saltvedt mener Carlsen skapte sportskommentering slik vi kjenner det i dag.

– Jon Herwig Carlsen var den som skapte moderne sportskommentering i Norge. Han klarte å blande enorm faglig kunnskap og presisjon med et engasjement man aldri hadde turt på luften før Jon gjorde det, sier han.

Han beskriver limerick-mesteren Carlsen som «ydmyk» på privaten.

– En blir overrasket av å møte en som klarer å være så morsom og ordrapp men samtidig så nedpå og ydmyk, sier Saltvedt og legger til:

– Jeg har aldri sett noen som har forberedt seg så godt for å være så «nedpå» i sending, sier han om Carlsens trygge stil i kommentatorboksen.

– Han er helt klart en legende i yrket sitt, og han var ekstremt dyktig til å formidle, spesielt de store, norske prestasjonene og øyeblikkene. Han hadde en egen evne til å dra frem ord og uttrykk som nesten ikke var mulig. Det var ikke noe forhåndsskrevet tekst der altså – han var fantastisk, sier Ola Lunde som er ekspert på NRKs sendinger fra skiskyting.

Lunde og Carlsen jobbet sammen i NRK fra 2000 til 2012, men kjente hverandre godt lenge før det.

– Det har vært utrolig mange flotte reiser med Jon, han var fantastisk til å forberede seg og fantastisk med reiseoppleggene våre. Alt var bestilt og ordnet flere måneder i forveien.

– Det er så mange fantastiske minner. Men er det noe som var utrolig å være med på var det å kommentere Vancouver-OL. De dagene vi hadde der er noen helt fantastiske minner.

GODE KOLLEGER: Ola Lunde (t.v.) og Jon Herwig Carlsen avbildet i forbindelse med VM i skiskyting i Anterselva i 2007.