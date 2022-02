Morfar etter gullet: – Ikke det verste å bomme på

ZHANGJIAKOU (VG) Etter tremilsfadesen erklærte Kåre Høsflot at det var russerne, og ikke Johannes Høsflot Klæbo, som var favoritter på sprinten.

GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo var nådeløs på sprinten igjen.

Han tok feil – barnebarnet leverte igjen, russerne fikk bank.

Bolsjunov var ikke med, mens Aleksandr Terentjev, som parkerte Klæbo på forvinteren, ikke var i nærheten av å kjempe om gullet.

– Når jeg først skal bomme på noe, så var ikke dette det verste å bomme på, sier morfar og trener Kåre Høsflot mens vi aner et fornøyd smil gjennom telefonen.

Tremilsmesteren Aleksandr Bolsjunov valgte altså å stå over sprinten. Nå sier morfar at Johannes Høsflot Klæbo må føle på hvor mange renn han skal gå i OL.

SUVEREN PÅ OPPLØPET: Johannes Høsflot Klæbo tok sitt andre sprintgull i olympisk sammenheng.

Tirsdagens sprintvinner har hele tiden vært klar på at han ville gå alle seks OL-rennene. Den planen består:

– Jo, Bolsjunov sto over sprinten, men husk at jeg gikk bare halve tremila, smiler Klæbo da VG spør ham. Trønderen skjønte tidlig at han var sjanseløs og ble slått med nesten ti minutter av den russiske bjørnen søndag. Men det var tydeligvis ingen grunn til bekymring, for i flomlyset i Kina var han akkurat like suveren som han har vært i årevis på «langrennssportens 100 meter».

– Jeg har fortsatt planer om å gå alle rennene, sier Johannes Høsflot Klæbo. Seieren var følelsesladet for både gullvinner og morfar.

– Jeg gleder meg allerede til fortsettelsen, sier Kåre Høsflot.

MORFAR OG BARNEBARN: Kåre Høsflot og Johannes Høsflot Klæbo har et nært forhold. Her er de sammen for et år siden.

– Så du mener at han bør gå alt?

– Det må han føle på selv, for det tar lengre tid å komme seg etter løp i høyden. En dag med sprint tar mye energi. Så vi får se hvordan det går.

– Etter det som skjedde søndag, var det ekstra spennende i dag, sier morfaren på 79 år.

Han har snakket med dattersønnen fra Trondheim hver dag. I Norge sitter også OL-mesterens landslagstrener, Arild Monsen, som testet positivt på corona under høydeoppholdet i Italia.

– Det er synd at ingen av dem er her, sier Johannes Høsflot Klæbo, som fortsatt har et håp om at Monsen kommer til Kina.

På spørsmål om han var bekymret etter tremila, svarer Kåre Høsflot:

– Egentlig ikke. Johannes følte bare at det gikk tungt. Det var ingen fysiske problemer. Når han fikk hodet på plass igjen, regnet med at jeg at han var med der oppe.

– Høydeoppholdet før OL har altså vært vellykket for Johannes?

– Ja, det var lenge bra. Men det er klart at da Arild (Monsen) testet positivt, så ble det et annet regime for Johannes, og det tappet nok litt energi. Han måtte sitte alene på hotellrommet, og sånt tar energi.

Morfaren sier «fantastisk» og «utrolig» når han skal beskrive tirsdagens gullprestasjon. Han tenkte egentlig å sitte rolig i stolen under finalen, men han måtte opp og stå.

– Nei da, jeg var ikke nervøs. Bare fryktelig spent!