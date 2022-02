Tandrevold reiser hjem fra OL: – Hjertet mitt er knust

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Ingrid Landmark Tandrevold reiser hjem fra OL. Legen vil ikke ta noen sjanser med utøverens helse.

KOLLAPSET: Ingrid Landmark Tandrevold måtte få legehjelp etter målgang på søndagens OL-jaktstart. Til venstre står gullvinner Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg er bare 25 år gammel og håper jeg har mange gode år foran meg, forteller Ingrid Landmark Tandrevold på en pressekonferanse mandag morgen og fortsetter:

– Siden jeg har hatt problemer med hjertet tidligere i karrieren, må vi være forsiktige, fortsetter hun.

Landmark Tandrevold gikk ut som tredje beste kvinne etter siste skyting i gårsdagens renn. Men ut på den siste runden nærmest kollapset den norske skiskytteren, som knapt kom seg til mål. Hun mener selv at det var høyden og den tynne luften som tok henne.

– Jeg hadde en av mine beste dager på jobben helt til det plutselig ble den verste, sier 25-åringen.

– Slik det er nå, er det bestemt at jeg ikke får lov til å gå flere distanser i OL på grunn av helsemessige årsaker. Jeg er veldig lei meg. Hjertet mitt er knust, sier en gråtkvalt skistjerne.

Hun reiser hjem til Norge ved første mulighet og vil ikke stille på hverken stafetten eller fellesstarten senere i uken. Etter Tandrevold hadde gått, inntok resten av laget podiet.

Karoline Knotten kommer inn på Tandrevolds plass på kvinnenes stafett som starter onsdag morgen klokken 08:45 norsk tid. Ida Lien, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff går de tre andre etappene.

– Det er ikke veldig gøy i det hele tatt. Det er vondt, for du skjønner at det er noe vi ikke har kontroll over. Helsa er det aller, aller viktigste, sier Eckhoff om venninnens kollaps.

Skiskytternes lege, Lars Kolsrud, sier de ikke ville ta noen sjanser med Tandrevold helse.

– Ingrid har en historie med hjertet. Vi har sagt at hun har gått på en høydesmell, men når det skjer to ganger på rad her borte og hun blir så fortumlet, ønsker vi ikke å ta noen sjanse. Vi er altfor glad i Ingrid til det. Vi ønsker å få henne hjem og undersøke henne der, sier legen.

Under verdenscupen i Oberhof i januar i fjor var det mistanke om at Tandrevold led av hjerteflimmer ut fra siste skyting på sprinten. Kolsrud opplyser at han allerede har vært i kontakt med legene som undersøkte Landmark Tandrevold sist hun hadde utfordringer som ble knyttet til hjertet.

Legen sier at det kreves EKG for å få stilt en slik diagnose. Tandrevold fikk spørsmål om det var hennes avgjørelse å reise hjem.

– Det er klart at mitt konkurransehode aller helst vil gå skirenn, innleder Tandrevold, før gråten tar henne.

– Det var jeg som måtte ta den avgjørelsen og dra opp brekket. Noen ganger må man ta en dårlig avgjørelse for utøveren, for å beskytte utøveren, sier Kolsrud.