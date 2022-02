Thingnes Bø avviser kritikk etter OL-gull: – Har aldri bikket over

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Han fikk sine OL-sprinter i Sotsji og Pyeongchang ødelagt på standplass, men lørdag var det ingen som kunne hindre Johannes Thingnes Bø i å ta sitt andre individuelle OL-gull.

Mens de antatt hardeste konkurrentene feilet i tur og orden, gjorde Johannes Thingnes Bø sin jobb på første skyting. På stående bommet han på det tredje skuddet, men 28-åringen var i en klasse for seg i sporet.

Han startet OL med gull på miksstafetten, tok bronse på normalen - og lørdag kom det individuelle gullet. Dermed har han tre medaljer på tre øvelser. Det var det ikke så mange som trodde på forhånd.

Etter en uvanlig dårlig sesong – til han og være – har flere antydet at husbygging på Kongsvinger, TV-serie, bokutgivelse og en rekke oppdrag for sin hovedsponsor har vært for tidkrevende i OL-sesongen.

Det avviser Thingnes Bø.

– Det eneste du kan svare med er gode resultater. Hvis ikke ser du ut som en taper. Å ta dette gullet beviser at du har gjort mye riktig. Jeg har tre medaljer på tre sjanser og OL er blitt en stor suksess. Målet er allerede oppnådd. Nå kan jeg senke skuldrene og prestere mer fremover, sier Bø til VG.

Litt selvkritikk tar han imidlertid.

– Det har vært et år som har inneholdt mye. Det har vært masse på hjemmebane, og på skiskytinga. Totalpakka har kanskje vært for hard, men det har aldri bikket over. Den siste måneden inn mot OL ... Jeg vet at du kan gjøre ekstremt mye på to-tre uker. Jeg har vært trygg på at konkurrentene skulle få se en god Johannes i OL, sier han.

– Har du vært litt «Bjørndalen» i oppkjøringen til dette mesterskapet?

– Ja ... jeg har vel egentlig det. Iallfall fra Oberhof til 16. januar, da vi dro på pre camp.

– Bjørndalen gjorde dette i mange år. Du har holdt på i noen uker, ler storebror Tarjei før han sender Johannes videre i pressesonen.

I motsetning til i Sotsji (54. plass) og Pyeongchang (31. plass) har Thingnes Bø med dagens sprint skaffet seg et perfekt utgangspunkt for morgendagens jaktstart. Det har også storebror Tarjei Bø som tok bronsen.

– Jeg er utrolig glad på Tarjei sine vegne at han blir nummer tre. For meg var det et ekstremt bra løp. Jeg hadde en perfekt rennplan og åpnet kontrollert. Da jeg fikk beskjed at jeg ledet med massevis, skjønte jeg at i dag har jeg bare dagen. Vi hadde fantastiske ski, sier Thingnes Bø til Discovery.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

I mål var Tingnes Bø vel 25 sekunder foran Quentin Fillon Maillet, som også hadde én bom. Nok en gang har han klart å prikke inn formen til et mesterskap. Av fem sprinter i verdenscupen denne sesongen har han bare vunnet én før i dag.

Nå får han plass på en eksklusiv liste: Han er den tredje nordmann til å vinne OL-gull på denne distansen. Bare Ole Einar Bjørndalen (tre ganger) og Eirik Kvalfoss har klart det før.

Tarjei Bø hadde sekundene på sin side i duellen mot Maksim Tsvetkov og tok bronse, hans første individuelle OL-medalje, og det i sitt siste OL. Dette var hans 10. forsøk - og da var det ikke rart at Bø-brødrene kastet seg om halsen på hverandre i varmestuen på skiskytterstadion.

– Det er et eventyr. Du kunne skrevet bok, men ikke med en så bra historie som i dag, å stå sammen med Johannes. Vi har klart det før i VM, nå har vi klart det i OL. Jeg trodde jeg aldri jeg skulle klare det i et OL. Det er stort for meg, sier Tarjei Bø.

Sebastian Samuelsson hadde muligheten til å ta Bø, men tapte for mange sekunder på sisterunden og gikk inn til en 5. plass.

Sturla Holm Lægreid - med to bom i dag - tok en 7. plass. VM-kongen fra i fjor hyllet sine kolleger.

– Det er helt vanvittig. Johannes gjør som han sa han skulle gjøre: å kopiere Marte, det er master class. Tarjei er ikke noe dårligere og tar sin første medalje. At begge tar medalje i dag unner jeg dem, sier Holm Lægreid til VG.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk ødelagt sin sprint - og dermed langt på vei også søndagens jaktstart - allerede på første skyting med to bom. På stående kom det en bom til. I mål var han 1.38 bak Thingnes Bø på en 20. plass.

– Du skal lete lenge for å finne en brødrepar med den skifølelsen som de har. De er unike. Og spesielt på å gjøre det bra i mesterskap. De gjør det gang på gang. Det er imponerende, og sorgen min blir mindre når de andre gjør det så bra, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

GRÅT DA MEDALJEN GLAPP: Tarjei Bø (t.h.) satt og gråt etter å ha tapt bronsen med 0,6 sekunder under fellesstarten i VM i Anterselva for to år siden. Den vant lillebror Johannes (i midten). Tarjei Bø ble også nummer fire på sprinten.

Fakta Norske gullvinnere på OL-sprinten siden 1980:

1984: Eirik Kvalfoss

1998: Ole Einar Bjørndalen

2002: Ole Einar Bjørndalen

2014: Ole Einar Bjørndalen Les mer