Glimt raknet etter keeperbrøler: – Baklengsmålene vi slipper inn ligner ikke grisen

(Bodø/Glimt – Strømsgodset 2–2) Bodø/Glimt virket å ha god kontroll hjemme mot Strømsgodset, men så inviterte keeper Nikita Haikin (26) gjestene inn i kampen.

For på stillingen 2–0 til Bodø/Glimt leverte Bodø/Glimt-keeperen en kjempetabbe i eget felt. Strømsgodset-spiss Lars-Jørgen Salvesen vant ballen fra Haikin, før han serverte Johan Hove som satte inn 1–2.

– Har du sett for et rot? Strømsgodset kan jo bare takke og bukke, utbrøt Discovery-kommentator Asbjørn Myhre.

Da var kampen helt åpen igjen, og med snaue ti minutter igjen satte innbytter Fred Friday inn utligningen etter å ha dratt av den ene Bodø/Glimt-spilleren etter den andre.

Bodø/Glimt klarte ikke å ta tilbake ledelsen, og måtte skuffet innse at det ble poengtap for fjerde gang på fem hjemmekamper denne sesongen. De tre siste kampene på eget kunstgress har alle endt uavgjort: 1–1 mot Lillestrøm, 1–1 mot Tromsø og 2–2 mot Strømsgodset.

– Vi starter bra, men etter 2–0 er det altfor mye rart. Baklengsmålene vi slipper inn ligner ikke grisen. Det er ikke bra nok, rett og slett, sier Bodø/Glimt-stopper Brede Moe til Discovery+.

SLAPP INN TO: Nikita Haikin har til gode å holde nullen i Eliteserien denne sesongen.

Begge lag kom fra hver sine femmålskamper, og klokken rakk bare å passere tre minutter før ballen lå i nettet for første gang onsdag.

Amahl Pellegrino ble spilt gjennom av Elias Hagen, og alene med Strømsgodset-keeper Viljar Myhra gjorde han ingen feil og bredsidet ballen i det lengste hjørnet. Feiringen var av det dempede slaget fra drammenseren, som spilte for Strømsgodset fra januar 2018 til august 2019.

Like før halvtimen doblet Bodø/Glimt, og nok en gang var det Hagen som sto bak den målgivende pasningen.

22-åringen løftet et hjørnespark inn i feltet, der Brede Moe fikk hodet på ballen før den fant veien til nettmaskene. En fin måte for midtstopperen å markere at han tirsdag var en del av Ståle Solbakkens landslagstropp til de kommende Nations League-kampene.

GLIMT-JUBEL: Bodø/Glimt gikk relativt tidlig opp i 2–0.

Da virket det som Bodø/glimt hadde fått kampen inn i sitt spor, men etter Haikins store tabbe tok Strømsgodset over mye frem til pause.

Etter hvilen hadde vertene mye ball, men Fridays sene scoring sørget for at det ble poengdeling på Aspmyra.

