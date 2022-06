U21-sjefen trygg på Botheim uten klubb og kamper: – Erik er klar

DRAMMEN (VG) Ett innhopp på 173 dager er all kamptrening stadig klubbløse Erik Botheim (22) kan vise til. Nå er han den ene av bare to spisser i troppen når U21-landslaget spiller for EM-billett.

PÅ PLASS: Erik Botheim er U21-landslagets kaptein og kan få en en viktig rolle når EM-plassen avgjøres de neste to ukene.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

- Vi får se hvordan det blir. Men Erik er klar. Han kan spille. Det har han vist, fastslår landslagssjef Leif Gunnar Smerud i forkant av den VG+ Sport-sendte «gruppefinalen» mot Kroatia fredag kveld.

Kampen avgjør nesten alene U21-landslagets muligheter for å kvalifisere seg til selve EM-sluttspillet neste sommer. Norge er fortsatt bak på poeng med seier, men har to kamper til gode og kan komme også seg foran kroatene på innbyrdes oppgjør (1–0/2–1/tomålsseier eller mer).

– Det er mest det fysiske det påvirker, hvor lenge du holder. Om jeg holder 45 minutter, 30 minutter eller en time, så får vi se hvordan kroppen fungerer eller reagerer. Jeg har trent mye med PT og klubb. Det er «feelingen», kampfølelsen, jeg ikke har. Så får vi se om han (Smerud) bruker meg som en joker siste 30 eller om han skal bruke meg fra start, sier Botheim selv.

Mot Østerrike på forrige samling i mars, hans eneste fotballkamp siden serieavslutningen med Bodø/Glimt 12. desember, ble han byttet inn allerede etter 33 minutter for Osame Sahraoui. Nå er Botheim ogJørgen Strand Larsen fra Groningen de eneste spissene i Smeruds tropp, der kvaliken avsluttes med Finland (borte) og tabelljumbo Aserbajdsjan (hjemme).

Grafikk: www.sofascore.com

– Jeg er spent selv også. Har ikke spilt kamp på lenge, fortsetter kapteinen for denne U21-årgangen.

– Gjør det deg litt usikker?

– Nei, jeg har trent veldig bra. Jeg føler meg bra på trening, holdt meg i bra form og brukt tiden godt, sier Botheim, som etter å ha reist fra sin nye klubb Krasnodar i Russland har trent med Bodø/Glimt en drøy uke, deretter vært med Stabæk fra Obosligaen.

Det siste mener han har vært godt nok.

– Jeg har vært veldig imponert over intensiteten. De har endret form siden jeg var der med tanke på hvordan de trener og blitt mer profesjonelt, sier Botheim om klubben der han var på lån høsten 2020.

Siden har han ett kanonår i Bodø/Glimt, med seriemesterskap og flest målpoeng av alle i Europa Conference League-gruppespillet. Det førte ham videre til Krasnodar, men etter Russlands invasjon av Ukraina reiste Botheim først fra sin nye klubb, og nylig opplyste hans agent Jim Solbakken at kontrakten er terminert.

Botheim har fortsatt ingen arbeidsgiver og svarer ingen kommentar på de fleste spørsmål som handler om hans egen klubbsituasjon.

– Har du et slags tidsaspekt på når du skal få ny jobb?

– Jeg velger ikke å kommentere sånne ting. Jeg tar dag for dag, sier Botheim – som kan ha mer på gang enn bare ny klubb:

– Hva slags liganivå føler du deg god nok for nå?

– Vi får se. Jeg må finne mitt nivå.

– Ser du for deg noe rundt Russlands ligaranking i Europa? Eller ser du oppover? Og er kun Europa aktuelt?

– Jeg kan ikke kommentere det.

– Siden du har terminert med Krasnodar, føler du deg trygg på at det er i orden, og at de ikke kommer etter deg og sier at «du skal spille her»?

– Ingen kommentar, sier Botheim – og både smiler og beklager høflig at han ikke kan utdype mer.

PS! Spissen Noah Holm fra Rosenborg har meldt forfall, og midtbaneduoen Markus Solbakken (Viking) og Elias K. Hagen (Bodø/Glimt) er foreløpig ikke på plass på U21-samlingen. Anderlecht-spilleren Kristian Malt Arnstad er løftet opp fra G19-landslaget og den anvendelige Juventus-proffen Martin Palumbo er kommet inn i troppen.