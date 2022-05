Sikkerhetsbil ødela for Hauger etter knallstart: - Irriterende

Etter gårsdagens historiske Formel 2-seier, leverte Dennis Hauger (19) fra start under søndagens løp i Monaco. Så ville ikke de beryktede marginene spille på lag. Hauger ble til slutt nummer syv.

– Etter en god start følte jeg at jeg hadde god fart. Så ble jeg sittende fast i trafikk. Det er helt umulig å kjøre forbi her, spesielt de rutinerte førerne. Det gjorde det vanskelig. Så kom sikkerhetsbilen, oppsummerer Hauger overfor Viaplay.

– Jeg kunne nok vært med å slåss om seieren om jeg hadde unngått trafikken og sikkerhetsbil. Strategien var god, men det ville seg ikke for oss i dag. Det er irriterende, legger han raskt til.

Fra niende startposisjon leverte 19-åringen en enorm start og tjente fire plasser iløpet av den første runden i de trange gatene i fyrstedømmet. Filipe Drugovich dro fra i front, mens Hauger stabiliserte seg på 5.-plass bak Juri Vips og Jack Doohan, som ble som en liten propp i front.

Dermed etablerte deg seg en luke opp til Théo Pourchaire og Drugovich, som ledet løpet.

Hauger presset lenge med sine supersoft-dekk før han gikk inn på den 10. runden. Med ferske dekk satte han også løpets raskeste runde på runde nummer 14.

Fem runder senere måtte sikkerhetsbilen i aksjon. Det var det flere av løpets fremre biler å benytte seg av, men pitstoppene gikk langt fra knirkefritt. Bergingen av bilen til Amaury Cordeel blokkerte utgangen av depoet. Dette forhindret bilene i front i noen sekunder, men Hauger var for langt bak i feltet til å kunne dra nytte av arrangørtabben.

Haugers gambling med dekkene tidlig i løpet gjorde at han tapte to plasser på at sikkerhetsbilen måtte i aksjon.

– Dette var synd, men slik er det i Monaco. Det er tilfeldigheter. Noen ganger har man flaks, men denne gangen hadde Dennis uflaks, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

HADDE IKKE MARGINENE MED SEG: Dennis Hauger under søndagens hovedløp i Monaco.

Etter hvert som løpet skred frem, ble det mye køkjøring, som det ofte blir i Monaco. Hauger endte på 7.-plass. og noterte seg for seks nye poeng i sammendraget. Gårsdagens seier var verdt ti poeng.