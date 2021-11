Fjørtoft etter Solskjærs avgang: – Helt sikkert en lettelse

EKSPERT: Jan Åge Fjørtoft er ekspert for Viasat.

Norske fotballeksperter kaller Ole Gunnar Solskjærs avgang «trist», «uunngåelig» og et stykke «norsk idrettshistorie». Ingen peker på en soleklar etterfølger.

Søndag formiddag kom nyheten som lå i kortene etter Manchester Uniteds 4–1 tap mot Watford i den engelske toppdivisjonen.

Ole Gunnar Solskjær er ferdig som manager i Manchester United.

Med seg på veien kan den norske fotballtreneren få med seg en sluttpakke på rundt 90 millioner kroner, ifølge flere britiske medier.

Viasats fotballekspert Jan Åge Fjørtoft mener at det var helt riktig at Solskjær gikk nå.

– Det var helt sikkert en lettelse. De siste par månedene er det klart at det var helt umulig å styre denne skuta. Det har vært en veldig tøff periode for Solskjær, sier Fjørtoft.

Solskjær tok over midlertidig som United manager i slutten av 2018 og fikk knapt tre år i sjefsstolen. I sommer signerte han en ny treårskontrakt. Hans beste resultat i ligaen er fjorårets annenplass.

MISTER JOBBEN: Ole Gunnar Solskjær er ferdig som manager i den engelske fotballklubben Manchester United.

Han peker på at det ble vanskelig etter tapene mot Liverpool (0–5), Manchester City (0–2) og nå sist Watford (1–4).

United er allerede 12 poeng bak ligaleder Chelsea.

– Han fikk noen resultater som holdt han gående etter Liverpool- tapet. Men så kom det en fase hvor man ikke ser fremgang. Det er vanskelig å se hvordan de ønsker å spille og hva de prøvde å gjøre. Det ble banen hans, sier han.

Fjørtoft spilte tidligere på landslaget sammen med Solskjær.

– Han bør være utrolig stolt av det han har fått til. Han har skrevet norsk fotballhistorie og norsk idrettshistorie. Jeg tror alle vi som har spilt med ham og alle nordmenn er stolt over at en nordmann i tre år har ledet en av de aller største fotballklubbene i verden. Det inkluderer Liverpool-fansen, sier han.

BABY FACED ASSASSIN: Ole Gunnar Solskjær scoret 126 mål på 366 kamper for Manchester United.

Trodde det skulle gå

Arne Scheie er mangeårig ekspertkommentator på NRK og selv Manchester United-fan.

– Det er veldig trist at han er ferdig som manager for Manchester United, men jeg kjenner godt til mekanismene i fotball. Det blåser tøft på toppene når man ikke vinner fotballkamper, sier Scheie til VG.

Han trodde ikke at sesongen skulle ende som Solskjærs siste.

– Nei, på ingen måte. Jeg hadde stor tro på at dette skulle snus mot Watford, som ikke er et topplag. Men forestillingen i går ga ikke bud på at det var veldig mange fremskritt. Det var skuffende å se Manchester United, som gjorde det vanskelig for seg selv med Harry Maguires utvisning, sier Scheie.

– Jeg var helt sikker på at sesongen skulle bli bedre. De har stjerner på alle plasser og burde et steg opp for å kjempe mot de aller beste, sier han.

UNITED-FAN: Arne Scheie har fulgt Ole Gunnar Solskjærs karriere i mer enn 25 år.

– Vanskelig

– Det er vanskelig å finne en topp manager som kan gå inn og gjøre den jobben umiddelbart, mener TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Når en hvor gode de tre i toppen er – Thomas Tuchel, Jürgen Klopp og Pep Guardiola – er det vrient å finne noen på det nivået. Solskjær var et romantisk prosjekt som har bidratt til å gjenopprette verdighet og få tilbake humøret på Old Trafford, og det er også gjort en del bra i spilletroppen. De må tenke på om det finnes managere som kan være med og ta opp kampen de store – og det er ikke lett å finne, fortsetter Alsaker.

Han ser ikke for seg at dette blir noen stor Manchester United-sesong uansett.

– Det er vanskelig å se noen kan komme rett inn og gjøre en fantastisk jobb. Hvis spillerne hadde mistet troen på Solskjær-prosjektet, kan de kanskje få et lite løft. Men det er vanskelig å se en god United-sesong med en eller flere interim-løsninger.

EKSPERT: Kasper Wikestad i NENT.

– Fortjener honnør

– Det var uunngåelig nå. Det var synd, men sånn det måtte bli, sier NENT-kommentator Kasper Wikestad.

– Laget forvitret under jakten på kortsiktig suksess under Louis van Gaal og José Mourinho. Hele klubben var på vei feil sted. Sånn sett var Solskjær en veldig riktig mann. Han har gjort mye riktig, men ikke klart å ta det siste steget, fortsetter Wikestad, som har kommentert Premier League for TV 2 i mange år.

– Om de klarer å treffe på ansettelsen etter Solskjær, så har han lagt et godt grunnlag for at United kan utfordre igjen. Ole Gunnar har sittet lenge i Premier League-perspektiv og fortjener honnør for den jobben han har gjort, selv om han har mislyktes i avgjørende øyeblikk både om trofeer og å ta det siste steget i ligaen for kunne kjempe med spesielt Manchester City og Liverpool, og også Chelsea.

Kasper Wikestads konklusjon er:

– Han leverer klubben fra seg i langt bedre tilstand enn han tok den imot. Det er en stor fjær i hatten.

ENIGE: Lars Tjernås og Jan Åge Fjørtoft er enige i at det var riktig at Solskjær forlot sjefsjobben i Manchester United nå.

Lars Tjærnås, kommentator i Aftenposten og NENT, mener også at avskjeden var uunngåelig:

– Som manager lever du av én ting, resultater, skriver han i en e-post til VG.

Tjærnås tror det mest avgjørende har vært mangelen på fremgang på de områdene der skoen har trykket over tid – etablert angrep og forsvar.

– Det er de to elementene i spillet som kanskje krever aller størst tydelighet og godt håndverk på treningsfeltet – og sett fra avstand har jobben der vært for dårlig. De har fremstått for utydelige i spillet sitt sammenlignet med de øvrige tittelrivalene.

Tjærnås har selv opplevd å få sparken fra Premier League, da han var assistenttrener under Egil «Drillo» Olsen for Wimbledon i 2000.

– Det er selvsagt en vond beskjed å få, og jeg hadde oppriktig håpet han skulle få lengre tid og oppnå suksess. Men samtidig er alle managere realister i denne jobben og vet at de færreste forhold ender med at en selv bestemmer sin egen avgang.

– Og han er garantert såpass realist at han har vært klar over at dette kunne skje denne høsten når resultater og prestasjoner har vært så svake, skriver han.

– Synd på Ole i dag

Komiker og United-fan Henrik Fladseth mener Solskjær har gjort en fantastisk innsats i det som egentlig bare skulle være et vikariat.

– Synes synd på Ole i dag, skriver Fladseth i en SMS til VG.

– Over tid ble nok oppgaven for stor for han. Tror han fikk en del frihet, men samtidig ble overkjørt i blant annet spillerlogistikk.

Han mener United kjøpte seg vekk fra å ha et fungerende første pressledd:

– Gøy med Ronaldo, men tror ikke Solskjær egentlig trodde United ville bli bedre av å få inn en som må spille hver kamp uten å kunne presse.

– Det ble Oles bane. Hans feil? Muligens kun delvis, skriver Fladseth.

