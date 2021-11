Hat trick-helt Lehne Olsen ydmyket Strømsgodset

(Lillestrøm - Strømsgodset 4–1) Thomas Lehne Olsen (30) er i sitt livs form denne sesongen. Lørdag kveld klatret han opp på delt førsteplass på toppscorerlisten i Eliteserien etter tre nettkjenninger.

MÅLKONGE: Thomas Lehne Olsen har hatt en enorm sesong i LSK-drakta. Mot Strømsgodset noterte han seg for årets 23., 24. og 25. scoring.

Bare Moldes Ohi Omoijuanfo kan «matche» Lehne Olsens scoringstempo denne sesongen. De to spissene har begge blitt belønnet med landslagsuttak av Ståle Solbakken denne høsten, og står nå med 25 nettkjenninger hver på de første 28 serierundene.

Mot Strømsgodset kunne Lehne Olsen derimot hatt ennå flere. To stolpetreff hindret at ydmykelsen av Strømsgodset ikke ble større. 1–0 kom etter 22 minutter, mens 2–0 og 3–0 kom like før hvilen.

Sistnevnte var det Vetle Dragsnes som sørget for. Lehne Olsen fullbyrdet sitt hat trick da han satte inn 4–0 etter 63 minutter.

Strømsgodsets Johan Hove pyntet på resultatet like før slutt, men det var aldri i nærheten av å bli spennende.

Kveldens trepoenger sørget for at Lillestrøm tok seg forbi Rosenborg på tabellen på 4.-plass.

Trønderne tar imot serieleder Bodø/Glimt søndag kveld.

Allerede før minuttet var spilt holdt Lehne Olsen på å sende hjemmelaget i føringen. Marginer imot sørget imidlertid for at det ble stolpe ut - og ikke inn. Hjemmelaget fortsatte å skape store muligheter ved både Espen Garnås og Gjermund Åsen de neste minuttene.

Etter en forrykende åpning på oppgjøret, roet det seg imidlertid litt på Åråsen. Men det var hjemmelaget som fortsatte med initiativet.

22 minutter spilt, og hvem andre? Han sto med 22 scoringer foran kveldens oppgjør. Eskild Edhs gode pasning på tvers sørget for at Thomas Lehne Olsen kunne tegne seg på scoringslisten for 23. gang denne sesongen. Det var 20 nettkjenninger mer enn neste lagkamerat på listen.

Denne skulle etter hvert øke til 22.

To minutter før pause slo spissen til igjen, før Vetle Dragsnes sørget for at Lillestrøm kunne gå i garderoben med en svært komfortabel og fortjent 3–0-ledelse.

Omgangens siste scoring var for øvrig Dragnses’ første nettkjenning for klubben etter overgangen fra Mjøndalen i vinter.

Vetle Dragsnes kunne juble for nettkjenning like før pause.

Dermed kunne LSK-leiren være meget tilfredse i det de gikk til pause.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er trykk i spillet vårt og det går i lengderetning, sa LSK-trener Geir Bakke til Disocvery+ foran andreomgang.

Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund var naturlig nok i andre enden av følelsesskalaen.

– Vi må rette på det aller meste. Dette er første gang på lang tid at jeg er forbanna på det vi presterer. Det er veigt og tafatt, tordnet treneren til samme kanal.

Andreomgang ble litt som ventet et lite antiklimaks, men Lehne Olsen nektet å gi seg før han fikk sitt hat trick. 63 minutter var spilt da Strømsgodset var i det gavmilde hjørnet. Det unyttet Magnus Knudsen seg av, som på elegant vis spilte Lehne Olsen igjennom.

Han gjorde naturlignok alt riktig alene med Godset-keeper Morten Sætra og satte 4–0.

Like etter kunne Lehne Olsen spasere av Åråsen-matta til stående ovasjoner da han ble byttet ut med 20 minutter igjen på klokka.

Johan Hove sørget for at drammenserne fikk med seg et trøstemål hjem da han reduserte etter 86 minutter.

Det endte 4–1 på Åråsen.

