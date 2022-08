Spissfloke for LSK: Må ta Braut Brunes-avgjørelse

(Sarpsborg 08 - Lillestrøm 0–2) Akor Adams (22) blir mest sannsynlig utilgjengelig i flere uker. Sportssjef Simon Mesfin antyder at Jonatan Braut Brunes (21) ikke er erstatteren.

SKADE: Akor Adams vred seg i smerter etter å ha falt forkjært på skulderen.

Akor Adams har vært Lillestrøm sin faste spiss denne sesongen. Nå må de stole enda mer på Hólmbert Aron Fridjónsson de neste ukene. For da Adams ble felt av Jørgen Horn i søndagens kamp mot Sarpsborg 08, landet han stygt på skulderen.

– Det er enten et kragebensbrudd eller et bånd som er delvis avrevet eller av. Jeg har ikke noe mer informasjon enn det. Vi vet at det er en del uker med opptrening, sier Lillestrøm-trener, Geir Bakke, til VG.

SMERTER: Akor Adams var i tydelige smerter da han ble tatt av banen på båre.

– Jeg merker hvordan han følelsesmessig tar det når gode lagkamerater kommer og holder rundt ham. Da kommer alle følelsene. Han tar det veldig tungt, fortsetter Bakke.

Fridjónsson har en veldig god statistikk denne sesongen. Han har scoret ni mål på 743 minutter i alle turneringer. Det tilsvarer ett mål hvert 82. minutt.

Likevel så har islendingen vært andrevalg gjennom sesongen. Selv etter hat trick mot SJK på torsdag måtte han innfinne seg i å sitte på benken mot Sarpsborg.

– Det er frustrerende til tider når man spiller en god kamp og scorer, og så vet du aldri om du får starte neste kamp, sier Fridjónsson til VG.

MÅL: Hólmbert Aron Fridjónsson og Pål André Helland scoret hvert sitt mål for Lillestrøm i kampen mot Sarpsborg 08.

Adams og Fridjónsson har vært de eneste rene spissen i Lillestrøm sin tropp denne sesongen, men på lørdag hentet tilbake utlånte Jonatan Braut Brunes (21) fra Start. Der har han scoret 12 mål på 15 kamper. Det skyldes at Lillestrøm er i dialog med en annen klubb om salg av spilleren, skriver Lillestrøm selv på sine hjemmesider. Ifølge VGs opplysninger skal denne klubben være Strømsgodset.

– Kan skaden på Adams gjøre at dere dropper å selge Braut Brunes?

– Ja, det kan være. Nå må vi putte alt opp i den bollen der og røre godt rundt og finne ut hva som er best for oss i den tiden vi går inn i. Vi får ta en runde i det sportslige på hva vi tenker videre med spissituasjonen nå som Akor er ute en periode, sier Bakke til VG.

STRØMSGODSET NESTE: Jonatan Braut Brunes har blitt kalt tilbake fra lånet til Start. Fremtiden i Lillestrøm er likevel usikker.

Men Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, ser ikke ut til å endre salgsplanene.

– Jeg har kommentert at vi er i dialog med en klubb om salg, vi er i en prosess der. Det er det ikke tvil om, sier Mesfin til VG.

Mesfin forteller videre at Lillestrøm har vært på spillerjakt en god stund. Hvilken spiller det er snakk om vil han ikke gå inn på.

– Vi har vært på søk etter en offensiv spiller i flere måneder. Skaden på Akor har ikke endret på hva vi har tenkt, men det viser seg nå at vi har enda større behov for det, sier Mesfin.

Svaret på spissfloken ser ikke ut til å være Braut Brunes.

– Det handler om å la Jonatan få slippe til på det nivået han fortjener å slippe til på. Det har vi jobbet med i sidesporet, og så har vi jobbet med å få noen andre inn i troppen her. Det har vi gjort lenge, så det at det kommer en skade her snur ikke om på planene våre.

