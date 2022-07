Første kanadiske Tour-triumf på 34 år – dediserte seieren til sin avdøde bror

På den første av i alt tre harde dager i Pyreneene prøvde Tadej Pogacar å sette den gule trøyen under press. Men det var en emosjonell Hugo Houle som stakk av med etappeseieren.

SEIER: Hugo Houle gikk til topps på den 16. etappen i årets Tour de France. Det var kanadierens første etappeseier i Touren, og den første kanadiske seier siden 1988.

Etter å ha tapt over to minutter til danske Jonas Vingegaard i Alpene, lovet Pogacar både fyrverkeri og kamp helt til døren når neste fjellkjede sto for tur.

Den doble mestere holdt det han lovet, men hans danske motstander forsvarte seg mesterlig. Til slutt krysset de to duellantene målstreken likt, snaue seks minutter bak den kanadiske etappevinneren Hugo Houle.

31-åringen sørget for kanadiske seieren i Touren siden 1988, og den andre totalt. Over målstreken pekte Houle mot himmelen, og etter målgang dediserte han seieren:

– Jeg klarte det og det betyr mye for meg. Jeg hadde én drøm - vinne en etappe for broren min som døde da jeg ble profesjonell. Denne er for ham. Jeg har jobbet for dette i 10-12 år og i dag fikk jeg seieren min for ham. Det er utrolig, jeg vet ikke hva jeg skal si.

Broren Pierrik ble drept etter å ha blitt påkjørt av en fyllekjører under en joggetur like før jul i 2012. Hugo dro for å lete etter sin bror da han ikke kom hjem, og fant broren liggende i veikanten.

JUBEL: Hugo Houle kunne juble for karrierens støreste seier da han krysset målstreken på den 16. etappen.

I kampen om den gule trøyen, sto det ikke på forsøkene. Slik gikk det til:

Opp førstekategorien Port de Lers, den første av i alt to førstekategorier innenfor de siste seks milene, startet sloveneren sin kanonade av angrep.

På det første fikk han en liten luke, men Vingegaard kjørte seg opp og kom i kapp. På det andre var Vingegaard våken og viket ikke en tomme. På det tredje, over toppen av bakken, det samme. Dermed roet Pogacar det ned i utforkjøringen og det var en samlet favorittgruppe som dundret inn i etappens siste prøvelse: Mur de Péguère.

GULT ER KULT: Jonas Vingegaard sto imot Tadej Pogacars angrep og sykler i den gule trøyen også i morgen.

I bunn av den 9,3 kilometer lange bakken, med partier opp mott 18 prosent mot toppen, satte Pogacar hjelper Rafal Majka i front. Den polske 32-åringen kjørte jevnt hardt og fikk luket bort en rekke klatresterke herrer, før et teknisk uhell gjorde at han plutselig måtte stoppe.

Da sendte Jumbo-Visma amerikaneren Sepp Kuss til fronten og farten ble skrudd opp ytterligere. Det var det kun Pogacar, Vingegaard og Nairo Quintana som maktet å følge.

– Vingegaard ser så bunnsolid ut som det går an å gjøre i den tredje uken av en Grand Tour, kommentere Theis Magelssen på Discovery+ sin sending.

Og kanskje var det danskens steinansikt som fikk Pogacar til å revurdere eventuelle planer, for sloveneren satt på hjul hele veien og angrep på den gule trøyen uteble.

Dermed er det fortsatt Vingegaard som leder Tour de France sammenlagt med to minutter og 22 sekunder ned til Pogacar.