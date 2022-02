Medaljedrømmen brast for Walstad & co. tross storseier

BEIJING/OSLO (VG) (Norge - Italia 9–4, Danmark - USA 5–7) Den norske kvartetten gjorde sin del av jobben, men fikk ikke nødvendig dansk hjelp i siste gruppespillkamp.

INGEN SEMIFINALE: Det blir ingen semifinale for Steffen Walstad (bak), Magnus Vågberg (t.v.), Markus Høiberg (t.h.) og Torger Nergård (utenfor bildet).

Publisert Publisert Nå nettopp

Steffen Walstad, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og Torger Nergård har hatt et turbulent mesterskap i Beijing, men håpet om semifinale levde fremdeles før kampen mot Italia natt til torsdag.

Med i regnestykket var en dansk seier over selveste USA.

De norske gutta slet med å finne rytmen tidlig i kampen, og lot italienerne ta en 2–0-ledelse. I den tredje omgangen gjorde de italienske spillerne noen feil, og skip Steffen Walstad kunne plassere inn sistesteinen midt i boet til 2–2.

Men det var svært ujevne norske prestasjoner gjennom kampen, som i resten av OL.

– Dette her har vi ikke råd til! Nå må du opp i ringa, nærmest ropte Eurosport-kommentator Thoralf Hognestad da Markus Høiberg gjorde nok en feil som satte Norge i en dårlig posisjon i den fjerde omgangen.

UJEVNT: Det gikk opp og ned for Torger Nergård (t.v.), Magnus Vågberg og resten av de norske gutta.

– Et av OLs høydepunkter

Dermed var Italia atter en gang i førersetet.

Men så vartet Steffen Walstad opp med en vanvittig presis stein mot slutten av 7. omgang.

– Oi, oi, oi! For en stein! Vi reiser oss på store stå for Walstad! Wow! Jeg har gåsehud jeg, det var vakkert, sier Hognestad, og kaller det et av OLs høydepunkter.

Det ga to poeng og 5–4-ledelse, og da Norge stjal to i neste omgang var seieren så godt som i boks.

Steffen Walstad satte nådestøtet med en trippel takeout i niende, og da sa like så godt italienerne takk for seg og ga opp kampen.

Dansk tabbe

På andre siden av den olympiske curlinghallen i Kina måtte vi sette liten til våre danske venner, som kun hadde vunnet én kamp i OL (mot Norge).

Den hårfagre amerikanske toeren Matt Hamilton, som har gått viralt med sitt erkeamerikanske utseende i dette OL, ville det selvsagt annerledes.

Men sammen med skip John Schuster fikk de det tøft tidlig mot Danmark. Mikkel Krause & co. gikk opp i en 2–0-ledelse etter to omganger, og tente håpet for Norge.

Så våknet USA.

De utlignet til 2–2, og da Krause bommet stygt med siste stein i femte omgang gikk USA opp i hele 5–2.

ÉN STOR FEIL: Danske Mikkel Krause gjorde en skjebnesvanger feil som drepte Norges medaljehåp.

Det var et forsprang det danske laget slet med å ta igjen, og USA var oppe i 7–3 med to omganger igjen.

To poeng i niende ga danskene en bitteliten mulighet, men USA trygget inn seieren i siste omgang.

Dermed blir det ikke nødvendig å sende blomster med danskebåten denne gangen. Norge er ute av OL.