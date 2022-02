Tennisstjernen Nick Kyrgios åpner seg om mentale problemer

Tennissportens mest profilerte «bad boy» Nick Kyrgios (26) sier han har slitt med stoffmisbruk, depresjon og selvmordstanker i sine mørkeste stunder.

ÅPENHJERTIG STJERNE: Nick Kyrgios har fått et «bad boy»-stempel etter flere år med temperament både i ord og handling, men viser en sårbar side av seg selv på Instagram.

Publisert Publisert Nå nettopp

«Dette var meg for tre år siden i Australian Open. Mange vil anta at jeg var mentalt stabil og nøt livet ... det var faktisk én av mine mørkeste perioder».

Slik åpner Kyrgios et utleverende innlegg på Instagram med et tre år gammelt bilde. Australeren er viden stemplet som en av sportens fremst «bad boys», blant annet etter utfall som dette:

Videre beskriver han at det var vanskelig å komme opp av sengen i den tyngste perioden, for ikke å snakke om å spille tennis foran millioner av mennesker.

«Jeg var ensom, deprimert, negativ, misbrukte alkohol og stoffer, dyttet vekk familie og venner. Det føltes som jeg ikke kunne snakke med eller stole på noen. Det var et resultat av at jeg ikke åpnet meg og samtidig nektet å lene meg på de nærmest meg», skriver han videre.

26-åringen er også kjent for å være frittalende, og har blant annet gått hardt ut mot tennisorganisasjonen ATPs overvekt av grusturneringer gjennom sesongen:

Innlegget rundes av med å oppfordre alle sine 1,8 millioner følgere om å oppsøke kontakt med andre i tøffe tider, og sier at ingen er alene.

«Jeg er stolt av å si at jeg har snudd situasjonen fullstendig og har et helt annet syn på alt rundt meg, og ikke tar et øyeblikk for gitt», skriver Kyrgios – rangert som nummer 137 i verden med en karrierebeste på 13. plass.