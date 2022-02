Jakob Ingebrigtsen om fraværet av Gjert: – Noen ting varer ikke evig

Jakob Ingebrigtsen (21) snakker for første gang ut etter at faren Gjert ble sykemeldt.

IKKE LIKE TETT LENGER: Gjert skal ikke følge sønnene Jakob, Fillip og Henrik like tett i tiden som kommer. Her sammen med Jakob etter gullet i Tokyo.

– Det er skreddersydd opplegg av alle oss i teamet, inkludert Gjert. Det er ikke så mye som har endret seg, men det er klart at han har vært viktig brikke logistikkmessig og sånt. Men som er mulig å gjøre av andre også, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK og fortsetter:

– Han vil aldri være helt ute, men noen ting varer ikke evig. Det er naturlig at noen trapper ned og andre trapper opp. Samtidig er vi et stort team, og jeg vil fortsette med det jeg har gjort tidligere. Det har gitt resultater og funket bra.

Til TV 2 forteller Jakob at de er et «team» hvor andre også er med på å bidra.

– Jeg fokuserer så mye som jeg kan på meg selv, men da er det kjekt med et team med to eldre brødre som kan mye, sier han til TV 2.

For to uker siden annonserte Norges Friidrettsforbund i en pressemelding at Gjert Ingebrigtsen er sykemeldt og at han samtidig ville trappe ned som trener.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, sa Henrik Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Jakob Ingebrigtsen, sesongåpner på 1500 meter i franske Lievin torsdag kveld. Da skal han løpe mot etiopiske Samuel Tefera, som har verdensrekord på distansen innendørs.

Det blir 21-åringens første løp uten far Gjert Ingebrigtsen som trener.

Gjert Ingebrigtsen har vært helt sentral som trener for de tre sønnene, hvor storebror Henrik for alvor slo gjennom i 2012 med EM-gull på 1500 meter og en 5. plass i OL-finalen i London samme sommer.

Filip Ingebrigtsen ble europamester på 1500 meter i 2016, og tok Ingebrigtsen-familiens første globale medalje da han ble nummer tre på samme distanse i VM i 2017. De siste årene er det Jakob Ingebrigtsen som virkelig har stått frem som familiens ener, og som 17-åring vant han to EM-gull i 2018.

I sommer tok han familiens første OL-gull da han vant 1500 meter med tiden 3.28,32, som er europeisk og olympisk rekord. Jakob Ingebrigtsen har også den europeiske rekorden på 5000 meter.