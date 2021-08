Sky Brown (13) og Kokona Hiraki (12) på pallen i OL

De to store vidunderbarnene i skateverden Sky Brown og Kokona Hiraki imponerte stort under park-finalen natt til onsdag.

TOPP TRE: Kokona Hiraki (f.v), Sakura Yosozumi og Sky Brown tok de tre medaljene under skateboard-øvelsen park natt til onsdag. Foto: Reuters

Til tross for den unge alderen var hun regnet som en av forhåndsfavorittene i øvelsen. Brown, som kun med 13 år og 23 dagers levetid på jorden, fikk den nest beste scoren av samtlige 20 utøvere i kvalifiseringen og tok seg dermed videre til finalen som startet klokken 05.30 norsk tid.

Hun ble kun slått av japanske Misugu Okamoto (15) i kvalifiseringen.

I finalen som har falt 13-åringen både i sitt første og andre forsøk av i alt tre forsøk. Likevel fikk hun nok poeng til at hun akkurat havnet på tredjeplass etter at alle har gjennomført to forsøk i finalen.

I sitt siste forsøk satt alt for den 13 år gamle jenta men da poengsummen kom opp på skjermen ble Eurosports kommentator Jonas Greve og ekspert Karsten Kleppan meget overrasket.

– Nei! Det er ikke den beste poengsummen faktisk. What? Det var litt overraskende. Men det ser ut som hun fortsatt er fornøyd, sa de fra kommentatorplass.

Og fornøyd var det helt åpenbart at Brown var. Da det ble klart at hun fikk en bronsemedalje i OL klarte hun ikke å holde tårene tilbake.

Resultattavla viste 56.47 poeng. Det holdt kun til en tredjeplass for Brown. Sakura Yosozumi (19) tok OL-gull med 60.09 poeng mens Kokona Hiraki tok sølv med 59.04 poeng.

GLEDESTÅRER: Sky Brown ble så glad for bronsemedalje at hun ikke klarte å holde tårene tilbake. Foto: Adam Davy / PA Wire

Sky Brown ble med bronsemedaljen tidenes yngste medaljevinner i et OL for Storbritannia.

– Det er den beste følelsen i verden! Det føles som om man flyr – det er veldig tilfredsstillende og vanskelig å forklare, sa 13 år gamle Sky Brown til VG om det å skate tidligere denne uken.

Den smørblide jenta med aner fra både England og vertslandet Japan hadde et konkret mål for lekene.

– Å inspirere andre jenter er det jeg ønsker å gjøre med min OL-deltagelse. Mitt mål er å pushe grenser og minske kjønnsfordelingsgapet, sa Brown da hun møtte verdenspressen i forbindelse med lanseringen av hennes helt egne dokumentar, «Reaching the Sky», på Discovery+.

Til tross sin unge alder og hennes unormalt tidlige OL-debut, har ikke idrettskarrieren kun vært en dans på roser. I fjor falt hun stygt på trening:

