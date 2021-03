Rørt Holund takket samboeren: – Gjort en fantastisk jobb

OBERSTDORF (VG) Gullhelten Hans Christer Holund (32) takket mange etter å ha blitt verdensmester for andre gang, aller mest samboeren Anne Marie Dalen, som feiret med å trille ni måneder gamle Håkon.

GLAD GJENG: Anne Marie Dalen var lykkelig etter samboer Hans Christer Holunds VM-gull. Her med hunden deres og sønnen Håkon før mesterskapet. Foto: Privat

– Det er mange følelser som skal ut, sier Holund til VG.

Nittedølen vant 15-kilometeren overlegent foran Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen. Etterpå tok følelsene overhånd. Til VG fortalte Holund om overtro, filosofi og trangen til å takke etter gulløpet.

Den han først og fremst ville takke var sin samboer. Holund og Anne Marie Dalen ble foreldre til lille Håkon 15. juni.

– Vi har en hund og har fått en sønn. Det er Anne Marie som har tatt store deler av den støyten. Jeg har vært mye borte og fått lov til å satse hundre prosent inn mot VM, sier Holund.

På grunn av pandemien har paret begrenset den sosiale kontakten i perioder.

– Det er klart det er tøft for henne, men hun har ikke klagd et sekund og gjort en fantastisk jobb. Det er Anne Marie jeg kan takke aller mest for VM-gullet i dag, sier Holund.

Anne Marie Dalen var stolt og rørt etter gullet. Mye tid med sønnen Håkon og hunden trives hun godt med.

– Det er litt ekstra jobb, men det er verdens fineste jobb. Jeg synes det er veldig koselig å være med Håkon. Når det går så bra som i dag, er det ekstra gøy, sier Dalen.

Faren ser forandring

Hun mener at lille Håkon har påvirket Holund positivt med tanke på det sportslige.

– Det er en ekstra bonus og man får litt å tenke på. Håkon krever kos og lek, men det virker som det bare har vært positivt å bli far, sier Dalen.

Verdensmesterens far Rolf Arne Holund fulgte gulløpet fra hjemmekontor på hytta på Sjusjøen sammen med mor Rikke Lill. Rolf Arne mener gullgutten har blitt roligere etter at han ble far.

– Det virker som han har blitt trygg. Det har skjedd mye fra han var sønn til han ble far selv. Vi er mye sammen, og jeg ser på Hans Christer at det har hjulpet å bli far, sier Rolf Arne.

Lang vei til toppen

Veien til toppen har ikke vært lett for 32-åringen. Overgangen fra å være junior til å bli senior ble knalltøff, og han trente seg i senk. Han holdt på å legge opp underveis.

– Det har vært en lang reise. Holund var fra barndommen et naturtalent. Han fikk gode resultater med veldig lite trening. Han trente bare 370 timer i året, sier Rolf Arne Holund og fortsetter:

– Da han skulle ta steget opp i seniorklassen begynte han å trene mer, men han ble overtrent. Han hadde ikke grunnlag for å tåle den harde treningen. Det tok cirka tre år.

Faren mener Hans Christer Holund kom på rett kjøl igjen da han kom i kontakt med Lyn Ski, mens han bodde i Oslo og studerte økonomi og administrasjon på BI.

Hans Christer Holund takket en rekke trenere for hjelpen underveis. Han takket også foreldrene, blant annet for økonomisk støtte.

– Vi er veldig skiinteresserte. Det har bare vært gøy å følge han. Vi har aldri tenkt på det som at vi har sponset han. Men vi hjalp han under noen harde år tidlig i seniorkarrieren. Du tjener ikke så godt som Norgescup-løper, sier far Holund.

